林郑赴广东向深圳介绍北部都会区

香港行政长官林郑月娥将在明天启程前往广东，后天会在深圳与该市领导会面，向对方介绍在《施政报告》中提出的北部都会区发展策略。

综合香港商业电台和香港01报道，林郑月娥在出席行政会议前的记者会上说，由于《施政报告》有不少内容涉及港深合作，因此希望率先与深圳领导交流。

林郑月娥今天稍后会出席深圳市政府首个离岸人民币债券在香港交易所上市的仪式。她认为，这说明了香港与深圳愈来愈紧密，优势互补，也说明香港作为国际金融中心，金融服务业可以服务深圳实体经济，创科方面也可以强强联手，打造国际创新科技中心。

根据港府官网发出的新闻稿，林郑后天将应中国商务部邀请，在广州出席中国进出口商品交易会暨珠江国际贸易论坛开幕式。财政司司长陈茂波、商务及经济发展局局长邱腾华、行政长官办公室主任陈国基和粤港澳大湾区发展专员袁民忠将会随行。

林郑月娥当天下午将前往深圳，与深圳市领导会面。邱腾华、陈国基和袁民忠，以及环境局局长黄锦星、运输及房屋局局长陈帆、创新及科技局局长薛永恒和保安局局长邓炳强将参与深圳行程。林郑晚上返港，政务司司长李家超在她离港期间，署理行政长官职务。

林郑上周公布任内最后一份《施政报告》，当中最为人瞩目的是提出在香港北部构建一个占地300平方公里、宜居宜业宜游的北部都会区，以开拓更多可供居住土地，并推进陆港两地融合。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强早前接受《联合早报》访问时认为，林郑在《施政报告》中提出多项新政策，但大部分不能立竿见影解决眼下香港问题，“北部都会区”计划目标遥远，也没有具体落实时间表，因此整份报告并没有特别令人惊喜。

他相信，这份《施政报告》未必能帮助林郑连任特首，“《施政报告》提出的措施远景太多，感觉不到林郑是一个大破大立的政治人物。尤其她在宣读报告的末段哭出来，更令人觉得不太好。”