中国发改委：有序放开全部燃煤发电电量上网电价

中国进一步深化燃煤发电上网电价改革，中国国家发展改革委印发通知称，有序放开全部燃煤发电电量上网电价，并扩大市场交易电价上下浮动范围。

中国发改委今天在官网刊登《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（简称《通知》）。

《通知》明确了四项重要改革措施，包括有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。其次，扩大市场交易电价上下浮动范围。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

路透社分析，在煤价高涨背景下，这应有助于缓解煤价高、电企亏的“跷跷板效应”。煤炭紧缺、煤价高涨导致发电厂发电意愿不足，叠加需求旺盛等多重因素，导致中国多地限电限产，政府正多措并举保障电力供应。

《通知》也指出，推动工商业用户都进入市场。有序推动尚未进入市场的工商业用户全部进入电力市场，取消工商业目录销售电价。对暂未从电力市场直接购电的工商业用户由电网企业代理购电。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。

此外，保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定。

在保障措施上，《通知》表示，将全面推进电力市场建设，进一步放开各类电源发电计划，健全电力市场体系，加快培育合格售电主体。

其次，加强与分时电价政策衔接。加快落实分时电价政策，出台尖峰电价机制，做好市场交易与分时电价政策的衔接。其三，避免不合理行政干预。要求中国各地严格按照国家相关政策推进电力市场建设，对市场交易电价合理浮动不得进行干预。

最后，加强煤电市场监管。及时查处违法违规行为，维护良好市场秩序；指导发电企业特别是煤电联营企业合理参与电力市场报价。