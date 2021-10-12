新疆籍男篮球员代言阿迪被扣20%夺冠奖金

中国男篮国手、中国男篮职业联赛上赛季总决赛MVP（最有价值球员）胡明轩签约代言国际运动品牌阿迪达斯引发争议，据报道，广东队对胡明轩做出内部扣发20%夺冠奖金的处理。

根据观察者网报道，出生于新疆乌鲁木齐市的胡明轩目前效力于广东宏远篮球俱乐部。他在上月27日宣布成为阿迪达斯篮球代言人，但由于阿迪达斯曾涉及新疆棉事件，胡明轩此举引发极大争议，不少中国网民认为其作为新疆出身的球员却代言涉新疆棉品牌的行为不妥。

今年三月，包括阿迪达斯在内的多家国际知名服装品被爆曾发表抵制新疆棉花的声明，遭到中国网民炮轰，并在中国社交媒体持续发酵。

胡明轩事隔半年后代言涉事品牌引爆舆论。有网民吐槽，无法理解新疆籍球员代言抹黑新疆棉花的品牌，认为胡明轩的代言行为不妥当，更有人直接讽刺他是 “跪族篮孩”。胡明轩的微博在上月27日转发代言博文后就停止了更新。

CBA广东队的官博评论区也是骂声一片，有网民要求广东队就此事做出回应，并对胡明轩做出相应处罚。

目前胡明轩本人和广东队都对此事没有做出正面回应。不过，根据广州广播电视台《广视新闻》上周五（8日）报道，胡明轩因为签约某德国体育品牌引发争议，广东队以内部扣发20%的夺冠奖金作为处罚。

另据体育传媒与产业服务平台“ECO 氪体”消息，广东宏远篮球俱乐部还因此立下了球员代言的新规，球员签约代言任何国内外品牌都需要和俱乐部报备，在得到俱乐部的审核批准之后才可进行，否则将扣除球员一半工资，另外再加禁赛15场。

CBA季前赛昨天开打，广东队此役轮休多人，而作为冠军成员的胡明轩也没有上场。