北京今年第二批住宅集中供地逾六成延期出让

中国楼市寒风瑟瑟，房企面临的困境也加剧，土地市场随之快速降温。北京市今年第二批次商品住宅用地集中供应竞买申请周一（11日）截止，其中仅有16宗地获得竞买申请，另外26宗用地挂牌时间进行了延期调整，占比逾六成。

北京市规划和自然委员会在官方微信上表示，8月30日北京集中公告本年度第二批次商品住宅用地，共计43宗，土地面积约245公顷，其中平谷区一宗招标项目已于9月27日成交。10月11日剩余挂牌项目竞买申请截止，共有16宗地接到有效竞买申请，参与竞买企业共计50余家（次），涉及央企、国企和民企。

上述16宗用地中位于中心城区的有八宗，土地面积约33.6公顷；位于平原新城及副中心的有七宗，土地面积约37公顷；位于生态涵养区的有一宗，土地面积约2.6公顷。16宗地挂牌报价截止时间为10月12日。

北京市规自委指出，为进一步落实稳地价、稳房价、稳预期目标，维护土地市场稳定，优化出让条件，对第二批次供地项目中的26宗商品住宅用地挂牌竞买时间进行了调整，调整后上述宗地竞买申请截止时间、挂牌竞价截止时间等与下一批次商品住宅用地集中供应项目保持一致。

据路透社报道，杭州周一也宣布终止原定于10月12日出让的17宗地块，包括此前因报名人数不足流拍的10宗地块，这在杭州本轮集中供地中的占比逾五成。

21世纪经济报道昨天称，近期土地市场普遍遇冷，溢价率大幅下降、出现大量流拍、底价成交情况。截至10月7日，已有15个重点城市完成了第二批集中供地土拍，15城的平均溢价率为4.9%，较首批22城16.8%的平均溢价率下降了11.9个百分点。挂牌土地共700宗，流拍及中止交易数量达206宗，流拍及中止交易率达到29.4%。