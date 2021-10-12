分析：恒大危机或掀起“巨大的违约潮” 中国地产开发商面临三重打击

如果中国恒大不断深化的债务危机阻塞关键性的融资渠道，且负债沉重的借款人资金状况无法改善，那么中国房地产公司明年可能掀起违约潮。

据彭博社报道，随着中国政府继续采取措施给房地产市场降温，有越来越多的迹象显示，恒大的流动性危机将会蔓延到其它的开发商。本周，花样年控股意外违约，导致离岸债券市场出现剧烈抛售，令市场更加担心蔓延的风险。中国垃圾级美元债的收益率升至16.9%，为大约十年以来的最高水平，而恒大集团美元债价格跌至纪录新低。

另类资产管理公司SC Lowy首席执行官Michel Lowy上周接受彭博电视采访时表示，中国的开发商面临“三重打击”，即离岸融资渠道缩水，“灾难性的”9月预售表现，以及在岸银行市场受限。

在不良债券领域拥有丰富经验的Lowy表示，如果到明年风险较高的发行人仍然难以在离岸市场融资，则可能引发“巨大的违约潮”。

对于美元债来说，风险在于收益率出现全面上涨，导致开发商几乎不可能为到期债券进行再融资，从而在整个行业触发一连串的兑付逾期。

第三季度，高收益或无评级房地产公司新的美元债发行量跌至2017年末以来的最低水平。根据彭博汇编的数据，今年剩余时间，此类企业需要进行再融资或偿还的未到期美元债规模在53亿美元左右，随后的2022年第一季度则达到101亿美元。

“最终，这就是一场流动性游戏”，Lowy表示。“中央政府到某个时间点开始让步，释放房地产开发商的流动性压力之前，你还能生存多少个月？”总部在香港的SC Lowy专注于不良和高收益债券，该公司增持了中国房地产公司的头寸。

规模达12万亿美元的中国国内信贷市场早前数月展现了韧性后，出现了承压的迹象，有可能会令借款人的再融资压力加剧。彭博中国信贷追踪指数显示，9月份境内和境外债券市场的压力水平均有所上升。

上周五，由厦门禹州鸿图地产开发有限公司、阳光城和奥园集团发行的人民币计价票据势将创出纪录低点；花样年控股一家子公司的两只境内债大幅下跌后暂停交易。阳光城澄清项目停工传闻，称有足够的资金来偿付债务。

房地产开发商也面临市场走软的局面，可能会威胁它们的收入。中国房产信息集团在一份报告中指出，中国100大地产公司9月份的总计合同销售金额同比下滑36%，至7596亿元人民币，7月份开始的下行趋势进一步恶化。

虽然中国政府有可能会采取行动，防止恒大无序违约引发系统性风险，但政府不太可能介入直接援助恒大。最近几年，中国政府允许违约数量逐渐增加，从而限制道德风险，并鼓励债券市场定价更好地反映风险水平。彭博汇编的数据显示，今年创纪录的1750亿元人民币境内公司债违约中，房地产公司未按期兑付的规模占比达36%。

如果进行重组，恒大离岸债券持有人的优先等级可能最低。Lowy表示，未完成地产项目、未收到款项的供应商、购房者以及境内债权人都会优先于境外投资者。此外，鉴于恒大的复杂性，可能需要数月的时间才会公开重组方案。

交银国际研究主管兼首席策略师洪灏表示，恒大危机现在很难看出会有解决方案。他也认同，恒大的危机可能会拖下去。他指出，恒大的策略会是让尽可能多的人分担成本，从而减轻任何单一一方的损失。