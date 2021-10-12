台官员吁澳洲支持台湾加入CPTPP

驻澳大利亚台北经济文化办事处处长常以立今天（12日）呼吁澳洲支持台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），并认为台湾可以提高高科技贸易，以及台湾对澳洲矿物的需求。

据路透社报道，常以立在澳洲首都堪培拉出席澳洲国会委员会会议时说，支持台湾加入CPTPP，将向受到中国大陆抵制澳洲产品影响的澳洲企业，发出强烈信息。

澳洲是台湾的第三大农产品来源国，澳洲出口农产品到台湾的规模在去年达到超过6亿美元（8亿新元）。常以立强调，CPTPP将提供开展业务和加强网络安全合作的结构。

澳洲前总理阿博特上周在台湾认为，台湾符合加入CPTPP的条件，但怕惹到中国大陆的因素，可能导致部分CPTPP成员反对台湾申请加入。阿博特呼吁各地区超越口头上的支持，为台湾提供实际支持。

中国大陆外交部回应时说：“澳方个别政客的言论完全是混淆黑白，颠倒是非，极其荒谬。”外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上批评个别政治人物出于一己政治私利，煽动对立，鼓噪中国威胁论，并呼吁个别人停止发表不负责任的言论。

台海两岸在今年中秋前后相继申请加入CPTPP，但他们必须获得现有签署国一致接纳才能成功加入。2018年签署的CPTPP目前有11个成员国，包括日本、新加坡、新西兰、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、秘鲁和越南。