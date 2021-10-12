中国发改委谈电价改革：对物价水平影响有限

针对此次化燃煤发电上网电价市场化改革对物价水平将产生怎样影响的提问，中国国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，此次改革特别强调要保持居民、农业用电价格的稳定，对居民消费价格指数（CPI）没有直接影响。

根据澎湃新闻报道，彭绍宗说，如果市场交易电价上浮，会在一定程度推高企业（特别是上游生产企业）用电成本，对工业生产者价格指数有一定推升作用。但改革措施有利于改善电力供求状况，更好保障企业用电需求，促进企业平稳生产，增加市场供给，从总体上有利于物价稳定。总体来看这次改革对物价水平的影响是有限的。

为解决煤电矛盾导致的电力短缺，中国国家发展改革委今天通知，有序放开全部燃煤发电电量上网电价，并扩大市场交易电价上下浮动范围。

通知介绍说，燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。

中国上月陷入电力紧张，多个省份轮番拉闸限电。路透社引述信贷评等机构穆迪(Moody’s)今天发布的报告称，中国拉闸限电及由此导致的各工业部门生产中断具有负面信用影响，但若相关措施只是暂时现象，则对国内经济增长和穆迪受评的企业影响有限。

报告指出，由于多种因素影响，中国经济增速在受限电影响前已有所放缓，而拉闸限电将增加上述压力。在限电、供应链中断和房地产行业增长放缓的共同影响下，当前的增速预测面临下行风险。

不过，穆迪预测拉闸限电和由此引起的生产中断将是暂时现象。但若上述情况持续较长时间，比如持续到冬季，相关影响将蔓延至全国经济，甚至可能影响全球经济。更多公司将由于电力或投入短缺，或两者兼而有之而被迫中断生产。鉴于普遍联系性，这可能影响整个亚太区供应链以及提高整个供应链价格。一些公司将把更高电力成本转嫁给客户，从而抑制了消费者的购买力。

报告还说，在迄今各国从疫情恢复不均衡的情况下，明年供应链中断和中国增速下降可能会进一步抑制区域增长前景。从长期来看，稳定电力供应面临限制可能会加剧其他压力的影响，如地缘政治和劳动力供应及成本，从而推动供应链的重组以分散风险和减少对中国的风险敞口。

报告指出，削减电力反映了中国在权衡环境目标、经济增长和社会稳定等政策目标和其他目标作出的持续努力。尤其是开发更多可再生能源能力和减少对煤炭的依赖需要时间，因此实现环境目标需要过渡成本。中澳关系等地缘政治紧张局势，加上全球供应链的相互关联性令政策权衡更为复杂。

拉闸限电有望坚定中国促进可再生能源、核电和电力储存基础设施供应以降低中国对煤电的依赖度的决心，特别是那些依赖煤电的省份，这些省份大多位于华北。限电措施也将把政府的注意力集中于有效的电价改革上，因为煤电标杆上网电价调整机制目前缺乏对煤价波动的有效成本转嫁。

同时，限电措施表明，虽然政府致力于减少碳排放，但在未来至少十年内，可预测性高于可再生能源的火电仍将是中国电力结构的核心组成部分。