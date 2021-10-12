港民主党无人报名立法会选举

香港民主党为12月的立法会选举设党内甄选机制，提名期昨日截止，没有党员提交报名表格，民主党将不会派员参选本届立法会。主张民主党应参选的元老李华明表示，结果是意料之中，批评门槛过高，将思考会否退党。民主党主席罗健熙则称，甄选门槛合理。

根据《明报》报道，民主党中委会上月底决定，有意参选者须获参选选区支部20名党员提名，并在其余4区支部各获5名党员提名，即合共须获40党员提名。提名期昨晚6时结束，民主党随后发声明表示，没有收到任何党员报名。

此次参选所需提名较以往多，罗健熙在社交平台回应，以往民主党参选须经历民调等程序，但此次通过提名门槛后，便可以直接进入会员大会质询，形容提名门槛“从任何角度去看都觉得很合理”。

韩东方只取得九个提名，最终无法成功报名。他表示对无人报名感到失望但可理解，他称目前政治气氛肃杀，政府动辄祭出《香港国安法》。罗健熙感谢韩东方的努力，形容他为坚信的价值尽力争取党友支持，“其恳切为民主党和香港寻求出路的真诚，相信党友都清晰看见”。

李华明受访时表示，高提名门槛阻挠党员参选，希望中委会能提出未来的工作愿景，若自己不被说服，会考虑退党。他称，如地区工作无议员领头，官员不会理会政党，指出建立地区据点、维持社区服务的想法“离地”。李华明自认因参选争论成为党内“异见分子”，意见不被尊重，留在党也“没什么意思”。

此外，积极考虑参选的新思维主席狄志远表示，参选计划不受民主党决定影响，但对该党决定感可惜，指民主党放弃参选不利选举气氛，或影响投票率。

