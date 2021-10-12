中国率先出资15亿人民币成立昆明生物多样性基金

中国国家主席习近平宣布，中国将大力发展可再生能源，并将率先出资15亿元人民币（3亿新元），成立昆明生物多样性基金。

综合新华社和央视新闻报道，习近平今天（12日）以视频方式，在中国昆明《生物多样性公约》缔约方大会领导人峰会上发表主旨讲话时介绍，此基金将支持发展中国家生物多样性保护事业，中国呼吁并欢迎各方为基金出资。

习近平公布，为加强生物多样性保护，中国正加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系。

他也宣布，中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。中国也本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，启动北京、广州等国家植物园体系建设。

为推动实现碳达峰、碳中和目标，习近平也宣布，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，并在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已有序开工。

他也宣布，中国生态文明建设取得显著成效，“云南大象的北上及返回之旅，让我们看到了中国保护野生动物的成果”。中国将持续推进生态文明建设，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

习近平说，冠病疫情给全球发展蒙上阴影，推进联合国2030年可持续发展议程面临更大挑战。面对恢复经济和保护环境的双重任务，发展中国家更需要帮助和支持。“我们要加强团结、共克时艰，让发展成果、良好生态更多更公平惠及各国人民，构建世界各国共同发展的地球家园。”

他强调，要加快形成绿色发展方式，促进经济发展和环境保护双赢，并说设立新的环境保护目标应该兼顾雄心和务实平衡，使全球环境治理体系更加公平合理。“我们要践行真正的多边主义，有效遵守和实施国际规则，不能合则用、不合则弃。”