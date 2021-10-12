中国教育部要求校外培训机构登记为非营利前暂停招生收费

中国教育部校外教育培训监管司就校外培训机构“营改非”工作作出部署，要求把握2021年底前完成登记工作的时间节点，确保如期完成。现有培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。

根据新华社报道，对于未选择登记为非营利机构的现有培训机构，中国教育部要求应当设定截止日期，日期届满，由教育部门依法终止其办学资格或调整办学内容。

教育部今年6月成立校外教育培训监管司，职责主要包括面向中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度等。

中国今年7月底出台的“双减”政策规定，要求坚持从严治理、全面规范，各地不得再审批新的、面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。各地要对已备案的线上学科类培训机构全面排查，重新审批。未通过审批的，取消原有备案登记和经营许可证。

教育部上月会同民政部、市场监管总局印发通知明确，今年年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。