朱孝天称艺人没有政治立场 被大陆网民批后即表态望统一

台湾偶像团体F4成员之一朱孝天近日接受媒体采访谈及演艺事业时说“艺人没有政治立场”，被大陆网民炮轰，随后发文表态称“相当希望两岸能赶快统一”。

根据东森新闻台报道，因出演偶像剧《流星花园》“西门”一角走红的朱孝天2016年和大陆女星韩雯雯结婚，近年较少公开露面，改经营起个人YouTube频道。他接受媒体采访时脱口称“艺人哪来的政治立场”，结果被网民在其微博下指为“想赚人民币”，但立场却模棱两可。

朱孝天上周六（9日）以《落叶何时能归根》为题，在微博写下长文回应，透露自疫情以来，手边计划全被打乱、甚至停摆，心里深受打击，却也让他决定放下矜持，尝试经营自媒体，但做了10几集后，“觉得台湾市场还是相对地狭小，能让我发挥的空间不多”，加上和老婆分离多时，最后决定返回大陆。

朱孝天在文中还提到，自己不确定应该在台湾打疫苗还是去大陆打，最后听从医生建议去大陆打，因为大陆疫苗更可靠。

他在文章最后说，自己已经是半只脚踏出娱乐圈的人，为避免口舌之争，尽量不发表对两岸问题的看法，“试问我一个下九流的戏子，凭什么觉得自己的态度能左右什么呢”，但若真要表态“我是相当希望两岸能赶快统一”，表示希望有生之年能实现愿望。

