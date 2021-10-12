恒大集团第三度未如期支付债券利息

陷入债务危机的中国恒大集团在三周内第三度没有如期支付债券利息。

据路透社报道，一些恒大债券持有人称，他们并没有如期收到股息，受影响的债券在明年4月、后年4月和2024年4月到期。恒大必须在格林威治标准时间今天（12日）凌晨4时（新加坡时间今天中午12时）前，向持有人支付总值1亿4800万美元（2亿新元）的票息。

恒大背负超过3000亿美元的债务，上个月已经两次未按时兑付美元债券票息，合计1亿3100万美元。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）的数据显示，明年将有中国房地产开发商发行的债券到期，总值为923亿美元。

另据中新经纬报道，中国经济学家刘胜军9月初发文，指责恒大集团前首席经济学家兼恒大经济研究院院长任泽平忽悠了恒大创始人许家印。刘胜军认为，许家印缺乏的不是胆量，而是理性，而任泽平的特点则是“煽情”“忽悠”“见风就是雨”“很会吹牛”。

刘胜军说，恒大陷入困境的原因是过度扩张导致资金链出问题，而此时的恒大最不需要的便是任泽平这种“鸡血”式支持。但任泽平加入恒大后，发表一系列鼓励观点，这种预测让许家印胆子更大。

对此，目前担任中国东吴证券首席经济学家的任泽平，昨天在微信公众号“泽平宏观”发文回应说，他在2017年12月刚入职没多久，就发现恒大负债率已大幅升至86.25%，并计划大举多元化扩张。他当时希望能够谏言，提出降负债、反对多元化扩张，但公司并未采纳，并在一次公司干部大会上受到批评。

任泽平在去年下半年觉得已做了应有的谏言和努力，但由于言不为用，难以融入；加上判断中国政府调控房地产的决心和力度很大、房地产的时代要过去了，而学术研究更适合他，因此提出离职，并在今年3月获得恒大集团批准。