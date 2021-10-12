中国外交部：台湾作为一个省没有资格加入联合国

针对台湾政治人物声称联大第2758号决议没有决定台湾代表权，引用这一决议阻止台湾加入联合国不妥当的，中国外交部发言人赵立坚回应说，台湾作为中国的一个省，根本没有资格加入联合国。多年来的实践充分表明，联合国和广大会员国均承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，充分尊重中国对台湾行使主权。

根据澎湃新闻报道， 赵立坚表示，台湾个别政治人物的言论毫无道理。对联合国大会涉台问题，中方已经多次表明立场，他强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实。坚持一个中国的立场不会改变，反对“两个中国”和“一中一台”，反对“台独”的态度不容挑战，捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。

赵立坚还说，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，1971年通过的联大第2758号决议，已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国系统各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵守一个中国原则和联大第2758号决议，台湾作为中国的一个省，根本没有资格加入联合国。

赵立坚最后说，联大第2758号决议体现了国际公认的法律事实，白纸黑字不容台湾和任何人肆意抵赖和歪曲，任何形式的“台独”之路都不可能得逞。台湾个别人在国际上炒作，这一议题是对一个中国原则的公然挑战和严重挑衅，是对联大第2758号决议的公然违反，也是典型的“台独”言论。“我们坚决反对这一言论，这在国际上也注定不会有任何市场。我们完全相信中国政府和中国人民维护国家主权和领土完整，反对分裂，实现国家统一的正义事业一定将继续得到联合国及广大会员国的理解和支持。 ”

根据联合报报道，台湾外交部长吴钊燮上周表示，台湾必须向国际社会大声说，1971年联合国通过由中华人民共和国取代中华民国在联合国代表权席位的2758号决议并没有决定台湾的代表权，甚至里面连台湾都没有提到。

吴钊燮还说，争取重新参加、参与联合国是全民共同期待，外交部会努力争取，也要争取更多国家支持台湾。