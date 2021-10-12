消息：中国将扩大反垄断局

中国的竞争监管机构正计划为其北京总部招聘更多员工，并设立部门来更好地监管交易和进行调查。

彭博社引述知情人士说，中国国家市场监督管理总局将增加反垄断局的人员配备，该局将分为三个部门，分别专注于反垄断调查、市场竞争和并购审查。

其中两名知情人士称，计划将反垄断官员的数量从目前的40多人增加到100人，然后在五年内达到150人。

据报道，这一初步计划在中国为期一周的国庆长假前进行了内部传达，预计将于10月底敲定。

一位知情人士称，当局正在考虑让市场监管总局副局长甘霖领导总局，而目前负责反垄断部门的吴振国将负责新的调查局。

另一方面，《华尔街日报》5月曾引述知情人士透露，董红霞将担任市场监管总局反垄断局的第三位副局长。董红霞目前是负责审查并购交易的部门处长。

预计这项任命将在未来几个月内生效，知情人士称，这将是该反垄断局首次同时拥有三位副局长，反映出该机构日益增长的影响力。

报道当时引述这些知情人士表示，随着该局在不断扩大的反垄断打击中提升其影响力和投入资源，几位中低级别的官员将加入该局的并购审查部门。

自去年年底以来，中国一直在加强对国内互联网巨头的管控。在经过数月调查后，市场监管总局今年4月以反竞争行为为由，对阿里巴巴处以创纪录的182.28亿元人民币罚款。