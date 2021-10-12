民进党问马英九任内是否统治过中华人民共和国

台湾前总统马英九批评现任总统蔡英文的双十节演说违宪，民进党则批评马英九呼应中国大陆两岸观点严重违反“中华民国”宪法主权在民精神，并质问马英九在担任总统时，是否统治过中华人民共和国。

据台湾《联合报》报道，马英九今早（12日）在出席一项活动时告诉在场记者，蔡英文的演说违反台湾人的利益，并担心这将影响台湾和美国之间的互信。

民进党之后在官网新闻稿中质问马英九，演说中的四个坚持，哪一项讲错，哪一项违宪，哪一项没有得到主流民意的支持，并认为马英九应该要有“中华民国”总统的认知，而不是随着中国大陆统战宣传起舞。

民进党强调，蔡英文执政后，台美关系坚实稳固、坚若磐石，更胜于马政府时期，“对于民进党政府极力维护台海和平稳定，美国政府也多次表达肯定。”他们指国民党人一再操作反美斗争手段，牟取政治利益，打击台美经贸的正常发展，并在阿富汗情势变化时，呼应中国大陆的大外宣，操弄“疑美论”。

民进党也指责马英九一再呼应中国大陆的两岸观点、贬低“国家主权”，完全与台湾主流民意背道而驰，才是严重违反“中华民国”宪法主权在民的精神。

蔡英文在双十节演说中提出构成台湾人民底线和最大公约数的“四个坚持”，包括“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”。