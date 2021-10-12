下午察：万达高管集体换车

“一个亿小目标”火爆网络后，万达董事长王健林一直保持低调。不过今日，王健林罕见露面，高调宣布和国企中国第一汽车集团（简称一汽）合作，并将亲自带头，把万达高管的乘车，全部换成中国民族品牌红旗汽车。

王健林表示，这不仅表达对中国国产品牌的信任和对民族品牌红旗汽车的信心，更是对中国制造的支持和信念。

本次合作中，双方除加深服务生态、能源生态、会员生态三大维度上的合作外，万达还将与红旗共同成立汽车服务公司。这意味着，继恒大、宝能等房企之后，万达也进入了汽车行业。

在新造车风口下，中国互联网巨头和房地产商扎堆涌入汽车行业并不少见，不过王健林选择一汽和红旗汽车合作，切入点似乎有所不同。

红旗是中国顶级汽车品牌，过去曾深受已故领导人毛泽东喜爱，长期被用作阅兵等重大庆典活动的检阅车，在中国极具象征意义。在今年的国庆档，一汽红旗的E-HS9在热映的爱国电影《我和我的父辈》中，实力抢镜。

新华社2019年8月曾报道，“红旗”承载着中国汽车工业几代人的情怀与梦想。对于中国人而言，“红旗”不仅是一个著名的汽车品牌，更与家国情怀和文化自信紧紧相连。

深圳国际车展暨汽车嘉年华新能源及智能汽车博览会10月1日在广东深圳会展中心开幕。图为红旗车展区。（香港中通社）

由此可见，红旗的高端化之路具备天然的品牌优势。王健林和红旗汽车的热度，迅速将相关话题推上微博热搜榜，吸引近4亿阅读量。除了讨论各种汽车品牌和车型，还有不少网民如此评价王健林：“方向对了”“这路就走宽了”。

《华尔街见闻》分析指出，在万达商管赴港上市前的微妙节点，王健林的这一动作，绝不是闲笔。他想借力越来越出圈的新能源汽车行业、知名汽车品牌，为万达商业再添一把火。

中国证监会官网8月30日更新信息，珠海万达商业管理集团8月20日递交《境外首次公开发行股份审批》材料，进度跟踪状态在8月26日变更为“补正通知”。一旦获得受理，万达商管很快就能以“珠海万达商管”为主体，正式开启在港股的IPO程序。

命运多舛的万达商业

万达商管前身为万达商业。王健林第一次将万达商业推上资本市场，还是在2014年年底。当时，商业地产运营模式尚未获得行业及市场的高度认可，万达商业登陆港交所后，估值偏低，股价长期在净资产上下徘徊。

为此，王健林在2016年9月宣布万达商业退市，同时推动万达商业回大陆A股上市。当时拟上市的资产以商场、酒店和文旅项目三类为主，地产属性浓厚。但在2016下半年起，中国刮起调控之风，而且银保监会收紧房市融资渠道，房企在国内上市基本无望。万达商业陷入了漫长的IPO排队周期。

严厉的监管之下，万达走上“去杠杆”的道路。王健林在2017年7月开启“世纪大甩卖”，先将13个文旅项目和77家城市酒店的股权分别出售给融创及富力，减债超千亿。紧接着，又数次抛售海外资产回笼资金，一年多的时间里，清偿了2158亿元（人民币，下同，454亿新元）债务。

为了摆脱房地产属性，万达商业在2018年3月更名万达商管，上市主体从三变一，变为以万达广场为主的商业部分。王健林在2019年万达年会上高调发言，称未来万达商管将不再持有一平米房地产，展现去地产化的决心。

尽管如此，万达商业A股上市之旅依然无法改变终止的命运。去年3月，在A股IPO排队六年之久后，万达商业宣布撤回申请。数天后，引入珠海国资委的30亿元战略投资，重组万达轻资产商管公司，万达商管不持有物业，仅负责万达广场的运营管理。

轻资产后的万达商管，无疑是奔着香港市场去的。兜兜转转五年间，王健林又回到“原点”。根据万达商管与战投2018年初签署的对赌协议，公司需于2023年10月31日前完成上市，如今已经过去三年多。

王健林曾经说过：“万达商业是万达的核心企业，什么都能丢这个不能丢”。

今年一季度，万达商管的经营现金流净额为-39亿元。Wind数据显示，2021年，万达商管到期的公开债务为367.5亿元，截至2020年三季度末，万达商管的有息负债规模为1809. 9亿元。这些都是万达商管急于上市，寻求融资的主要原因。

“你们的小目标回来了”

作为中国前首富，王健林也曾非常高调，说过“先定一个能达到的小目标，比方说，我先挣它一个亿！”“清华北大不如胆子大”“只要万达进入的行业，其他企业无论国企央企，都没有机会做老大”等脍炙人口的言论。

之后随着中国政府严厉控制房企债务水平，王健林壮士断腕，降杠杆，减负债，回流现金，给万达疯狂瘦身，近几年愈发低调。去年5月3日封面新闻还发表文章，指王健林已经“消失”100天。

此次王健林高调现身，以和国企、民族品牌红旗汽车合作的方式亮相，似乎有意重新出现在大众视野中。其实今年以来，王健林露面比之前频繁，接触了很多党政领导，其中大多是地方省市一把手。

王健林高调现身，以和国企、民族品牌红旗汽车合作的方式亮相，似乎有意回到大众视野中。（互联网）

3月26日，吉林省委书记景俊海、省长韩俊会见王健林，感谢万达多年来积极参与吉林振兴发展。长春市市长张志军参与会见。

4月29日，贵州省委书记谌贻琴、省长李炳军会见王健林，感谢他对丹寨县的帮助支持。王健林2014年底帮扶丹寨县脱贫。该县2019年4月脱帽，比计划提前两年。

6月12日，王健林作为座上宾，受到陕西省委常委、延安市委书记赵刚的会见。当日万达投资建设的大型红色主题文旅项目“延安红街”开街。

8月17日，天津市委书记李鸿忠、市长廖国勋和王健林签约，承诺共同打造集文化旅游、商业购物、休闲娱乐等为一体的海滨文旅综合体项目。

据不完全统计，王健林还和大连市委书记胡玉亭、承德市委书记周仲明、眉山市委书记慕新海、肇庆市委书记范中杰、珠海市委常委肖展欣等官员会面。这些会面大多和万达在当地投资有关，会给地方带来就业和税收。

回顾王健林2012年在哈佛大学讲演时，所说的处理官商关系要领：“亲近政府，远离政治”。有评论说，这其实与阿里巴巴创始人马云“跟政府只恋爱、不结婚”有异曲同工之妙。但在经历了这几年的起起伏伏后，从“首富”到“首负”到现在，跟原本给他说成“有万达就没机会做老大”的国企央企合作，王健林似乎已修正自己。

中国房地产行业风云变幻，企业的高负债发展，从来都不是秘密。如今政策收紧，恒大债台高筑，深陷债务泥潭。对比之下，王健林2017年之后的“断舍离”决定，显得格外理智和正确。

在微博评论中，有网民调侃：“你们的小目标回来了。”虽然还有诸多问题尚未解决，但王健林将会以怎样的姿态面对公众，万达又将何去何从，值得期待。