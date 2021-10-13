路透：马云在香港露面 与商业伙伴会面

路透社昨天引述两名消息人士报道，阿里巴巴创办人马云最近在香港露面，并与商业伙伴会面。

其中一名消息人士说，这次是马云自去年10月以来首次访问香港。

消息人士也说，马云上周至少与“几名”商业伙伴一起吃饭。

另据网易科技消息，阿里巴巴旗下蚂蚁集团已卖出持有财新全部股份。

中国商业查询平台天眼查显示，财新传媒2016年3月通过C轮融资获得蚂蚁集团投资，估值信息和投资比例未公布。在阿里系之前，财新还接受过腾讯的小比例投资。

去年10月，马云在上海外滩金融峰会上炮轰中国的银行是“旧社会的当铺”“中国金融没有系统性风险，因为没有系统”后，受到官方金融监管层猛批。随后，中国央行、银保监会、证监会和外管局四大部门约谈马云等高管；11月初，上海证交所突然喊停马云掌控的蚂蚁金服的上市计划。

此后，一向高调的马云变得极为低调，一度从大众视野中消失。

他一直到今年1月下旬才以公益形象现身，通过视频连线形式，与中国100名乡村教师进行“云会面”并发表讲话。

他说：“这段时间，我和同事一直在学习和思考，我们更加坚定了全身心投入教育公益的想法。这不仅仅是因为我自己是老师出身，更重要的是，教育特别是乡村教育关系重大。今天，我们国家实现了全面脱贫，全面推进乡村振兴战略，进入新发展阶段，正在走向共同富裕。支持好、服务好乡村老师，做好教育部门的补充，更好地发展乡村教育，为乡村振兴、共同富裕而努力，我想这是我们这一代企业经营者的责任和担当。”

接着，在4月中旬，马云现身俄罗斯地理学会监事会会议，但并没有在会上发言。一个月后，他现身杭州阿里总部，参加“阿里日”活动。

9月1日，有中国网民称，马云出现在浙江省嘉兴平湖，参观了好几个农业大棚，疑似在考察阿里的数字农业基地。根据微博上流传的照片，马云身穿一身休闲装，一副十分放松的样子。

马云此次现身的第二天，阿里就宣布将于2025年之前，在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上，累计投入1000亿元（人民币，208.21亿新元）。阿里巴巴9月3日还成立助力共同富裕工作小组，并作为常设机构。集团董事会主席兼首席执行官张勇任组长。

港媒《星岛日报》当时分析，马云此次露面除了向外界“报平安”，也暗示他未来可能进军农业科技领域。