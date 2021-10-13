山西汛情后煤矿加快复工 剩四座停产

中国最大煤炭生产省份山西上周宣布，近期肆虐该省的汛情已导致60座煤矿停产。不过山西省应急管理厅党委书记、厅长王启瑞昨天说，山西省正在加紧推进停产煤矿复工复产，目前仅剩四座煤矿尚未恢复。

据山西省应急管理厅官方微信公众号上周六（9日）发布的消息，受较强降雨和上游来水影响，山西多条河流最近发生涨水及险情；截至上周五（8日），汛情导致山西各地分别有60座煤矿、372座非煤矿山、14家危险化学品企业停产。中国央视早前曾报道，截至上周一山西有27座煤矿停产。

据《21世纪经济报道》消息，王启瑞昨天在新闻发布会上说，山西大部分煤矿都已恢复正常生产，有四座煤矿尚未恢复。

在这四座煤矿中，有三座位于临汾市，总体年产能360万吨，停产原因是涌水较大仍未彻底清除，存在安全隐患；另一座煤矿位于太原市，年产能120万吨，停产原因是运煤通道因山体滑坡中断，仍在抢修当中。

王启瑞表示，由于大部分煤矿停产时间较短，恢复生产较快，总体来说不会对山西省煤炭保供造成影响。

官方数据显示，山西去年煤炭产量为10.6亿吨，占全中国总产量的四分之一以上，并超越内蒙古，重新成为全国产煤第一大省份。新华社更形容山西在满足国家能源需求方面，扮演着“支柱”角色。

在中国多个地方出现供电紧张，山西上月29日才与河北、山东、江苏、浙江、天津等14省市签订四季度煤炭保供合同，保障能源供应。

