王毅：亚洲国家应认清AUKUS与美国印太战略本质

中国国务委员兼外长王毅昨天（12日）以视频方式出席亚洲相互协作与信任措施会议时，再就澳英美安全同盟（AUKUS）发声，呼吁亚洲国家认清AUKUS防卫协议与美国印太战略的本质，共同反对任何违背地区国家共同意愿、破坏地区和平稳定的图谋。

据中国外交部网站消息，王毅发言时提出四点建议，包括持续深化抗疫合作、携手维护安全稳定、积极推动经济复苏，以及坚定践行多边主义。

在维护安全稳定方面，王毅说，本地区安全风险较为突出，恐怖主义出现新动向，各方应继续遵循平等相待、相互尊重、协商一致、不干涉内政的亚信合作理念，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端，妥善应对传统和非传统安全威胁挑战，促进地区长治久安。

他指出，阿富汗战争虽已结束，但美西方军事干预和“民主改造”的后遗症远未解决。中国作为阿富汗邻国，愿与各方携手努力，助推阿富汗局势平稳过渡。

王毅再次指责，AUKUS将给本地区造成核扩散风险、诱发新一轮军备竞赛、损害地区和平稳定、破坏东南亚无核区建设、引致冷战思维回潮等多重危害。他说，此事已引起国际社会特别是亚洲国家高度关注和警惕。

他呼吁各国摒弃冷战思维和零和博弈，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序，坚定维护以联合国为核心的国际体系，共同反对单边主义、霸权主义和强权政治，奉行真正的多边主义，站在历史正确的一边。

王毅上月29日与马来西亚、文莱外长通话时也曾对AUKUS及美英澳三国计划开展核潜艇技术合作表达严重关切，指此举有可能给本地区带来五重危害，批AUKUS旨在挑动本地区阵营对立，是冷战思维死灰复燃，应当引起本地区各国以及国际社会警惕和抵制。