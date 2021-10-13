乐玉成：希望经贸合作成为中美关系“破冰船”

中国外交部副部长乐玉成表示，希望美国真正改弦易辙，通过政商共同努力，使经贸合作成为打破中美关系僵局的“破冰船”。

据中国外交部官网昨天发出的文字实录，乐玉成接受中国国际电视台（CGTN）访问时指出，今年以来，中国国家主席习近平和美国总统拜登两次通话，达成重要共识，为两国关系发展指明了方向。此外，中美两国外交代表先后在安克雷奇、天津，以及上周在苏黎世举行对话等。

对此，乐玉成表示，中国同美国保持高层沟通对话，表明中国始终本着善意和诚意，积极推动改善中美关系，对话大门随时敞开。

他并说，最近双方也成立联合工作组，就处理双边关系中的一些具体问题进行商谈并取得进展。这说明对话合作不可或缺，冲突对抗没有出路。“我们重视美方近期关于中美关系的积极表态，希望美方切实付诸政策和行动，多干实事。”

关于中美经贸合作，乐玉成表示，注意到美国贸易代表戴琪近期的讲话中有一些积极因素，同时坚决拒绝其无端指责。中美是不可分割的利益共同体。经贸合作可以说是“连筋带骨”，任何打击都会“伤筋动骨”。

乐玉成强调，希望美国真正改弦易辙，通过政商共同努力，使经贸合作成为打破中美关系僵局的“破冰船”。

中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与戴琪上周举行视频通话。据新华社报道，中方就取消美方的加征关税和制裁进行了交涉，也对中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。

这是刘鹤和戴琪第二次通话。美国贸易代表办公室在一份声明中称，刘鹤与戴琪评估了美中经济和贸易协议的执行情况，并同意双方将就某些悬而未决的问题进行磋商。

对于美英澳建立三方安全伙伴关系（AUKUS），乐玉成批评，AUKUS搞盎格鲁-撒克逊小圈子，为新冷战鼓风，挑动地缘零和博弈，有百害无一利。

他谈到，美国核潜艇早前在南中国海发生撞击事故就是一个警示。虽暂未听说造成核泄漏，但性质很严重。核潜艇频繁出入南中国海，核扩散与核安全隐患很大，“弄不好将引发核灾难”。

至于台湾问题，乐玉成表示，一个中国原则是中美建交和中美关系的基石。基石不牢，地动山摇。把基石当牌打，就如同抱薪玩火一样危险。

他说：“台湾方面也不要甘愿被人当牌打。自以为是‘王牌’，到头来只会沦为‘废牌’和‘弃牌’。任何搞‘以台制华’、阻挠中国统一和复兴的企图终将失败。”

中国大陆上周六（9日）举行高规格的辛亥革命110周年纪念大会，中共总书记习近平在会上重申，以和平方式实现两岸统一最符合中华民族整体利益。

习近平也称，将坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展。

不过，他誓言一定要实现“祖国完全统一的历史任务”，并对台独发出严厉警告。