中国出口增速料降低 PPI或“破10”创纪录新高

30家机构预估中值显示，欧美经济复苏动能有所减弱，海外需求放缓，叠加基数效应等，预计中国9月出口同比增速小幅回落至21%；与此同时，内需偏弱、生产放慢，9月进口同比增速预计亦将放缓至20%；当月贸易顺差缩减至468亿美元。PPI同比涨幅恐将“破10”达到10.5%，创下自1996年10月有该数据记录以来的新高。

据路透社报道，另有逾30家机构预估中值显示，中国猪肉价格逆季节性下跌，食品项进一步拖累9月CPI，但非食品价格可能回升，预计带动9月CPI同比涨幅小幅上行至0.9%；而在“能耗双控”、煤炭供给短缺，叠加海外“缺气”等影响下，能源类大宗商品价格大幅上涨，9月PPI同比涨幅恐将“破10”达到10.5%，创下自1996年10月有该数据记录以来的新高。

中国PPI同比涨幅上次突破10%是在2008年8月，当时为10.1%。中国国家统计局数据库中PPI历史数据最远可追溯至1996年10月。

国泰君安证券宏观团队认为：“新出口订单延续下滑，出口面临一定下行压力，但全球复苏仍处高景气区间，回落幅度将较缓和，”

尽管下半年出口增速趋缓已成业内共识，但兴业证券宏观团队指出，海外疫情反复、持续时间不断超预期，中国出口增速放缓的节奏或不断拉长；同时出口可能继续进行从消费品向中间品的转变，在短期内也会对出口有支撑。

国泰君安团队预计，9月出口增速将小幅回落至23%，进口增速降至15.4%。

对于进口回落的原因，该团队认为，9月生产端高频数据低位进一步下滑，PMI生产端弱于季节性，生产端预计有所下降。价格因素看，9月主要进口大宗商品铜、铁矿石、原油等，原油价格涨幅扩大，铜和铁矿石价格涨幅则回落，对进口增速支撑大体持平。

中国国家统计局此前公布的9月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6，刷新去年2月以来最低水平，其中，新出口订单连降六个月至46.2，为去年6月以来最低。

9月美国、欧盟等主要经济体PMI均在高景气区间回落。美国9月Markit制造业PMI终值60.7，较8月的61.1有所回落。9月欧元区服务业和制造业PMI分别为56.3和58.7，均较8月下降。

通胀方面，中金公司指出，9月猪肉价格旺季不旺、逆季节性下跌，鲜菜鲜果供应充裕，价格同比放缓，食品项料进一步拖累9月CPI；但非食品消费品CPI同比或随着PPI在当前3%左右的高位上继续上行，房租继续修复，随着疫情的缓解，服务等服务价格或有所改善。

中金预计9月CPI同比或微升至0.9%；PPI同比或破10%，达到10.3%，因9月飓风影响石油生产、及拉尼娜带来冷冬预期下，国际油价上涨，铜价震荡，而能耗双控和缺煤下国内大宗价格大幅上涨。

国泰君安宏观团队认为：“煤炭价格上涨是9月PPI‘破10’的最大推动力，”中国国内“双控”和海外“缺气”主导了9月大宗商品走势；能源类大宗商品表现强势。

该团队援引数据显示，港口动力煤9月涨幅达到24%，布兰特原油9月均价超过每桶74美元（100.26新元），并且一度摸高到80美元/桶，创年内新高。工业金属整体环比8月小幅上涨，不过在9月的大多数时间呈震荡走势。

中国总理李克强上周五主持召开国务院常务会议，进一步部署今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。支持煤电企业增加电力供应，推动有潜力的煤矿释放产能；要推进大型风电、光伏基地建设，做好煤、气、油储备。

