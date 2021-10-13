贵州省政协原主席王富玉被起诉

中共贵州省政协原党组书记、主席王富玉涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

中国最高检察院官网今天通报了这一消息。

最高检指出，检察机关起诉指控王富玉利用担任多个职务上的便利，以及本人职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；王富玉离职后，也利用原担任贵州省政协主席职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物。

王富玉今年69岁，曾任河北石家庄市副市长，1991年调任海南省海口市副市长，后任中共海南省委常委、三亚市委书记，海南省委副书记、海口市委书记等职。2004年12月，王富玉出任中共贵州省委副书记，2013年1月至2018年1月担任贵州省政协主席。

今年8月16日，王富玉被中共中央纪委开除党籍。

中纪委在官网发布的消息指出，王富玉“目无道德法纪，对党不忠诚、不老实，阳奉阴违，搞两面派，做两面人，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，多次接受私营企业主安排打高尔夫球、乘坐私人飞机”；“通过民间借贷获取大额回报，生活奢靡腐化，道德沦丧，家风败坏；利用职务便利和影响力在工程承揽、土地开发、企业经营等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物，直至退休后仍大肆收钱敛财”。