中国10余省份开打冠病疫苗加强针

中国国家卫健委最新数据显示，截至本月11日，中国大陆累计报告接种冠病疫苗逾22.2亿剂次，10多个省份也开始接种第三剂加强针。

据中新网报道，今年9月，浙江、河南等地就提出启动疫苗加强免疫接种工作。截至目前，据不完全统计，安徽、福建、河南、黑龙江、湖北等10余省份已明确启动加强针接种。

截至本月10日，去年疫情最严峻的湖北省已有逾4万人完成加强免疫接种。武汉市已优先对金银潭医院和机场等重点区域的高暴露风险人员实施加强免疫，目前基本实现全覆盖。

广西省本月9日正式启动加强免疫接种，并实施居民免费接种政策，已全程接种疫苗满六个月的18岁以上人群均可接种。

在福建省，厦门市卫健委提出，本月10日起，厦门市针对12岁以上、已经完成两剂次灭活疫苗或一剂次腺病毒载体疫苗接种满6个月的人群，启动加强免疫接种。福建的泉州、晋江等地也已开启疫苗加强免疫工作。

黑龙江省疾控中心10日发布消息称，完成加强针接种的人群，健康码将由“金码”升级为“钻石码”，作为后续加强针查验凭证。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在上月29日的一场新闻发布会上提到，建议对三类重点人群开展加强针接种。

其中包括口岸、隔离场所，定点医疗机构从业人员，接触到病毒风险比较高的人群；有免疫功能缺陷或低下的人群，部分60岁以上的人群以及出国学习工作交流的人员，尤其是去疫情持续传播国家的人员。

但各地在对加强针接种工作的要求上，对接种人群最低年龄限制、是否优先重点人群等规定有所不同。

王华庆提醒，在疫苗选择上，目前专家给出的建议是使用原接种企业生产的疫苗，假如同一个企业没法满足供应的时候，也要选择相同技术路线的疫苗来进行接种，意即目前加强针不建议“混打”。