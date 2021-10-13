中国9月全社会用电量同比增6.8% 但仍明显低于7月

中国国家能源局今早公布，9月份全社会用电量同比增6.8%，两年平均增7.4%，其中，第一、二产业和第三产业用电量同比分别增长14.9%、6.0%和12.1%。

和前值比，上述四项数据均明显回升，不过仍明显低于7月份水平。中国多地最近因能源短缺而开始限电。

据中国国家能源局在官网发出的消息，8月份全社会用电量同比增长3.6%，两年平均增长6.0%，其中，第一、第二和第三产业用电量同比分别增长13.7%、0.6%和6.2%。和前值比，同比增速均明显下滑。《华尔街日报》分析，这可能和局部暴发冠病疫情以及去年基数偏高等因素有关。

此前，7月份全社会用电量同比增长12.8%，两年平均增长7.8%，其中，第一、第二产业用电量同比增长20.0%和9.3%，第三产业用电量同比增长21.6%。

中国国家能源局今早同时公布，1至9月全社会用电量累计同比增长12.9%，其中，第一产业、第二产业和第三产业用电量同比分别增长18.9%、12.3%和20.7%。

另一方面，中国国家发展改革委昨天在官网刊登通知称，将有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。

此外，将扩大市场交易电价上下浮动范围，将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

据第一财经网报道，中国国家发改委价格司司长万劲松昨天在发布会上指出，此次改革是电力市场化改革又迈出了重要的一步，核心是真正建立起了“能跌能涨”的市场化电价机制。

路透社分析称，在煤价高涨背景下，中国这一改革应有助于缓解煤价高、电企亏的“跷跷板效应”。煤炭紧缺、煤价高涨导致发电厂发电意愿不足，叠加需求旺盛等多重因素，导致中国多地近月来限电限产，政府正多措并举保障电力供应。