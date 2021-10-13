陈柏惟罢免案 民进党：蔡英文适当时机会表态

台湾深绿的基进党立委陈柏惟罢免投票案将在本月23日举行。民进党高层昨天说，“民进党不只是基层到高层都支持陈柏惟，现在连夹层都会挺他”，兼任民进党主席的台湾总统蔡英文会在适当时机，表达对于恶质罢免文化的态度。

综合《联合报》、《自由时报》、中央社报道，民进党高层说，民进党从罢免案初期，就一直和陈柏惟及台湾基进保持直接联系管道，甚至在今年台湾本土疫情暴发之前，双方就有一定程度的交换意见，确认对于“反恶罢”的行动是一致且是有默契的进行。“民进党不只是基层到高层都支持陈柏惟，现在连夹层都会挺他。”

民进党高层指出，从高雄市议员黄捷的前例早可预知，由于被罢免的对象不是民进党籍，所以蓝营当然会刻意见缝插针，故意要挑拨民进党和被罢免对象之间的默契，“确保彼此默契一致，是对抗‘反恶罢’的先决条件”。

民进党高层表示，民进党秘书长林锡耀早前曾到台中与陈柏惟阵营开会商讨策略，而民进党台中地区重要党公职，包含立法院副院长蔡其昌等也都公开力挺陈柏惟。

民进党高层也分析指出，上周从大陆央视到国民党对陈柏惟展开连续四天的疯狂抹黑行为，让整体绿营的支持者都“滚起来了”。拜国民党对陈柏惟的抹黑所赐，陈柏惟的声量在双十期间远远超过蓝营所有政治人物，陈柏惟在社交媒体上的每篇发文还可以破10万赞，连分享数都逼近蔡英文面簿的水平。

民进党高层进一步透露，蔡英文会在适当时机表达对于恶质罢免文化的态度；尤其她在双十节刚发表完的演说，点出了台湾面对大陆的“四个坚持”的态度，其实也呼应了陈柏惟从政以来一直坚定守护台湾价值的立场，凸显国民党恶意罢免台湾主权立场明确的陈柏惟，背后可能牵动本土阵营力量消长的重要性。