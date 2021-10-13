多市土地拍卖遇冷 杭州逾八成土地终止出让

中国杭州今年第二批住宅用地集中出让10月12日落幕，九宗地块（含一宗人才租赁用地）以底价成交，其余五宗溢价成交的土地无一封顶，最高溢价11.4%。

据澎湃新闻报道，这次集中出让涉及31宗土地。11日20时，杭州市规划和自然资源局发布公告，终止了其中17宗地块的使用权挂牌出让。

今年7月，市规自局发布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》，出让31宗宅地。8月18日，该局发补充公告称终止挂牌，将于8月31日前重新挂牌。

该局8月26日再次发布出让公告，与第一次公告相比，竞买准入条件、土地竞价规则、购地资金来源等都有调整。10月11日晚，市规自局发布终止公告，终止了其中17宗地块的使用权挂牌出让。

参与竞价的14宗土地12日全部成交，其中九宗以底价成交，另五宗的溢价率在4.67%至11.4%；14宗土地中有五宗由地方城投公司竞得。

杭州今年第一批住宅用地集中出让在5月。当时，总出让面积301.8万平方米、总建筑面积757万平方米的57宗土地全部成交，总成交金额1178.2亿元，其中41宗达到封顶溢价竞自持。

一位长期关注浙江土地拍卖市场的人士告诉记者：“近几年杭州土拍市场一直火热，土地出让金常年居全国前三。今年9月以来，主要城市土拍市场遇冷，但杭州第二轮土拍的结果还是有些出乎意料，成交率低，平均地价与5个月前相比打了85折，反映房企对后市观望情绪浓郁，也会影响楼市走向。”

克而瑞研究中心统计的数据显示，9月份共有12个中国城市完成了第二轮集中土地拍卖，热度却较8月明显下滑，溢价率、流拍率等热度指标表现均不佳，其中溢价率更是降至4.2%的低位，是2020年以来首次降至5%以下。