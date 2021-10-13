宋冬野哭诉演出被取消 官方：公众空间需正确引领示范

因吸毒消失在公众视野多时的中国民谣歌手宋冬野前晚发文哭诉自己演出因多人举报被取消，在网络上引发关注，共青团中央官方微信公号昨天发文回应说，在这条罪恶的利益链上，吸毒者也是一环，并呼吁公众空间需要正确的引领示范。

2016年因吸食大麻被审查的宋冬野在个人微博上发文称，“艺人这个行业是抑郁症和精神疾病的重灾区，而往往就在这种最无助最绝望的时刻，贩毒者有预谋地出现了”。

宋冬野还辩称，“哪有什么无需就无供，在毒品这件事上，‘供’一直单方面创造着‘需’！杀人的一直都是贩毒者，不是我。”

他认为，自己已经为之前吸食毒品的违法行为付出了代价，质问为什么还要被剥夺合法工作的权利。

共青团中央发文回应指出，在毒品这条罪恶的利益链上，吸毒者是重要的一环。毒品交易中的每一分钱，都会变成毒资，变成打在缉毒警察身上的子弹。



共青团中央还说，在该艺人的文字里他把所有的责任，都推给了那些举报的网友，把问题抛给了大众，说自己有合理工作的权利，为什么不能让自己从头再来。但本质上，大家不是不让他工作，而是不希望他以偶像和公众人物的身份出现在大众面前。

公安部新闻中心，公安部治安管理局官方微博“中国警方在线”也发声表态：如果吸毒艺人可以复出，那么可以让我们牺牲的缉毒民警复活吗？

目前，宋冬野微博已被禁言。

