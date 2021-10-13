疑被邻居阻挠盖房 福建男子杀两人致伤三人

福建莆田发生重大刑事案件，共造成两人死亡、三人受伤。嫌疑人曾经在网上发文控诉被“黑势力”阻碍新建住屋，但“求助无果、村个别干部不作为”，以致“全家五年无处凄身”。村民透露，疑凶与死者一家是邻居，双方因建屋一事存在矛盾。

据极目新闻报道，网传福建莆田平海镇10月10日出现一起命案，致两人死亡三人受伤。 10日晚，莆田公安局秀屿分局发布协查通报，秀屿区平海镇上林村发生一起重大刑事案件，嫌疑人在逃，可能携带凶器。

情况通报显示，10月10日下午，莆田秀屿区平海镇上林村发生一起刑事案，现场发现两名死者、三名伤者，均为上林村上欧人，死者与伤者均为一家人，伤者包括一名10岁儿童。

该通报还写道，初查犯罪嫌疑人为欧某中，自带砍柴刀前往欧春九家中作案，后逃离现场。市、区两级机关在增派警力现场处置的同时，全警开展抓捕。目前，犯罪嫌疑人欧某中仍在全力追捕中。

据《中国新闻周刊》报道，欧某2017年向当地政府申请了危房翻盖，房屋新建手续批出后，欧某便将原有400平米的房屋拆除，欲在原有土地上建盖新房。

知情人士透露，死者为欧某邻居，曾多次联合附近居民阻挠欧某建盖新房，导致欧某一家无处可归，在临时搭建的雨棚居住六年。

案发前，欧某居住的雨棚因台风倒塌，雨棚残片掉入死者家中，双方因此发生争执。记者致电莆田公安局秀屿分局，该局表示目前不便透露相关细节，案件正进一步侦破中。

上述嫌疑人的微博帖文中，曾透露自己“很多次向多级各部门求助无果”，“其因是个别干部为了个人利益，不作为，允当保护伞，叫村霸来砸”。

欧某中的情况引来不少网民同情，秀屿区政府在10月12日发出通告，指对案件高度重视，立即组织全力救治伤员，要求公安机关调集力量，尽快缉拿疑犯。通报并提到，针对上述的“基层干部不作为”问题，区纪委、监委已启动调查程序，将依纪依法严肃处理。