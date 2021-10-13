中国民企研发投入500家榜单：华为、阿里及腾讯居三甲

中华全国工商业联合会周一（11日）发布“2021民营企业研发投入500家”榜单，华为居榜首，阿里巴巴、腾讯分别位列第二和第三位。

据中新社报道，这份榜单入围门槛为上年度研发投入2.37亿元（人民币，下同，约5000万新元）。500家企业研发费用总额7429亿元，其中，投入最高的企业研发费用为1419亿元。

报道指出，研发投入前1000家民营企业的研发费用总额8185亿元，同比增长16.2%，占全中国企业研发经费支出的33.6%。平均研发强度2.57%，同比增加0.1个百分点。

从产业分布情况看，研发投入排名前五的行业依次为：计算机、通信和其他电子设备制造业，研发费用总额2192亿元，研发强度7.26%；互联网和相关服务业，研发费用总额1668亿元，研发强度7.01%；电气机械和器材制造业，研发费用总额626亿元，研发强度2.66%；黑色金属冶炼和压延加工业，研发费用总额557亿元，研发强度1.41%；汽车制造业，研发费用总额492亿元，研发强度4.18%。

从区域分布情况看，研发投入前1000家民营企业中，东部地区企业708家，研发费用总额7265亿元，平均研发强度2.73%；中部地区企业190家，研发费用总额618亿元，平均研发强度2.13%；西部地区企业102家，研发费用总额303亿元，平均研发强度1.32%。