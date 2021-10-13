中国前三季度进口规模创新高 大宗商品价格上涨

中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文今天说，前三季度中国进口规模创历史同期新高，与2019年同期相比增长22%，主要大宗商品进口价格上涨，部分消费品进口增长较快。

根据澎湃新闻报道，李魁文在中国国务院新闻办举行的前三季度进出口情况新闻发布会上介绍今年以来中国进口的主要特点时说，中国进口规模创历史同期新高。据海关统计，前三季度进口12.78万亿元（人民币，下同，2.69万亿新元），增长22.6%，与2019年同期相比增长22%。中国强大的国内市场为创造全球总需求作出了贡献。

同时，主要大宗商品进口价格上涨。前三季度，中国铁矿砂、原油、铜、天然气、大豆进口均价同比分别上涨67.5%、32.8%、37.9%、5.1%和29.4%。

李魁文还说，自主要贸易伙伴进口均保持较高增速。前三季度，中国自亚细安（中国称东盟）、欧盟、美国分别进口1.84万亿、1.5万亿、8524.1亿元，分别增长22.7%、18.4%和32.6%；自“一带一路”沿线国家进口3.62万亿元，增长24.5%，增速高出同期中国进口总体增速1.9个百分点。

此外，部分消费品进口增长较快。前三季度，中国合计进口消费品1.29万亿元，增长14.7%，占进口总值的10.1%。其中进口乘用车2650.4亿元，增长31.5%，首饰、手表、箱包分别增长63.5%、42.1%和55.8%。

针对国际运力不足是否对进出口产生影响的问题， 李魁文说，在全球疫情持续蔓延的情况下，中国外贸在积极服务各国的抗疫工作、保障生产生活需求，也在支持全球产业链、供应链的畅通运转。

不过，由于境外疫情的反弹，也导致了部分境外港口拥堵严重、国际物流供应链不畅、船舶运行效率和空箱周转率大幅下降，导致相关的航线运力紧张，供需失衡。据了解，李魁文说，针对这一情况，近期有关部门已经作了大量工作缓解运力紧张局面。

至于电力和煤炭供需紧张，相关政策对国内出口和经济增长将带来何种影响和挑战，李魁文回应说，海关总署也注意到原材料价格上涨，包括能源产品的有关情况，关于这些情况对中国外贸进出口所产生的影响，正在持续观察关注和进行分析。