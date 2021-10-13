国台办：所谓“互不隶属”赤裸裸贩卖“两国论” 

台湾总统蔡英文在今年双十节演说中首次称“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，中国大陆国台办今天（13日）回应说，所谓“互不隶属”就是赤裸裸地贩卖“两国论”，警告民进党当局若执迷不悟、不知悬崖勒马，只会把台湾推向更危险境地。

蔡英文10日在双十庆祝大会上发表演说时，提到构成台湾人民底线和最大公约数的“四个坚持”，其中包括“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”。

据海外网报道，国台办发言人马晓光在例行记者会上回应说，蔡英文的讲话”鼓吹“台独”、煽动对立，割裂历史、扭曲事实，以所谓“共识、团结”为幌子图谋绑架台湾民意，勾连外部势力，为其谋“独”挑衅张目。

马晓光强调，1949年以来，尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变也不可能改变，“两岸同属一个中国，两岸关系决不是‘国与国’关系，所谓‘互不隶属’就是赤裸裸地贩卖‘两国论’”，无论企图怎样包装“台独”分裂主张，都不能掩盖其分裂国家的邪恶用心。

他还说，这更说明是民进党当局的谋“独”挑衅造成当前两岸关系紧张动荡，大陆打击遏制“台独”是完全必要的正义之举。

马晓光说，国台办和相关部门最近一段时间的表态以及有关行动，表明了大陆的严正立场态度，“发出了清晰信号”，大陆决不容忍任何“台独”行径，决不允许台湾从中国分裂出去。

此外，台湾立法院长游锡堃上月30日接受《东森新媒体ETtoday》专访时说，在中美贸易战使中美关系走下坡、台美关系升温的趋势下，研判自2018年至2028年的10年内可达成台美建交的目标。

马晓光今天对此回应说，“这就是白日梦。他把这个梦带进棺材里也实现不了。”