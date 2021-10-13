哈佛暑期中文进修计划由北京迁至台北

美国哈佛大学暑期中文进修计划“哈佛北京书院”（Harvard Beijing Academy）因原合作方北京语言大学日益不友善，明年起将改与台湾大学合作。

哈佛大学刊物《哈佛红报》（The Harvard Crimson）上周报道，“哈佛北京书院”负责人刘力嘉表示，计划决定移至台北，主要是因为北京语言大学“缺乏友善态度”。她说，该计划近年来在取得教室和宿舍的问题上，面对来自合作方的刁难。

刘力嘉透露，北京语言大学以前都会安排学生居住在同一栋宿舍，但现在却要求学生分成两组，分别居住在两栋条件并不相同的宿舍，有时甚至安排学生去住旅馆。“鉴于他们提供的条件，我们真的无法在保证质量的情况下，继续执行这项计划。”

她认为，北京语言大学对此的态度变化，可能与中国政府对美国机构的立场出现微妙变化有关系。

举例来说，由于美国独立纪念日恰好落在暑期进修期间，哈佛的学生以往都会在7月4日当天举办小型派对，聚在一起吃披萨、唱美国国歌。然而，自2019年起，北京语言大学禁止哈佛学生在当天举办类似的聚会，“我们被告知我们的学生不允许唱歌庆祝”。

刘力嘉也说，此前美国国家安全教育计划旗下的语言旗舰学习计划，已把设在北京的机构迁往台湾。

不过，哈佛大学费正清中国研究中心教授、哈佛上海中心主任柯伟林（William Kirby）否认“哈佛北京书院”迁往台北，是因为哈佛要全面撤离中国。

柯伟林说，哈佛长期与中国维持密切联系，哈佛在中国的多数机构仍运作正常，并无撤离计划。“现在哈佛大学还不需要全面退出中国。实际上，哈佛仍在寻求各种可能性，以深化双方合作。”

柯伟林说，“哈佛北京书院”迁往台湾只不过是后勤问题所致。

据报道，“哈佛北京书院”暑期中文进修计划除课堂教学外，还会带领学生登长城、学唱中文流行歌，学打麻将等。

另一方面，台湾外交部发言人欧江安昨晚告诉中央社，外交部乐见哈佛大学与台湾大学建立两校合作计划，并欢迎哈佛大学选送美国优秀精英来台湾研习华语文。

欧江安说，外交部深信，台湾民主自由体制、社会多元蓬勃发展，将可使美国青年学子对台湾及华语世界能有更深入的体认与了解。

台湾大学表示，自2019年起，台湾大学就与哈佛大学洽谈送学生来台大学华语的合作，原本计划2020年开始实施，但因为冠病疫情影响，因此延至2022年暑假再启动。

