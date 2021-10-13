京津冀及周边地区拟实行钢铁行业错峰生产

中国工业和信息化部办公厅和生态环境部办公厅发布通知，要求京津冀及周边地区相关部门负责组织实施采暖季错峰生产工作，制定本省市错峰生产方案，指导各城市制定具体实施方案，引导各钢铁企业提前谋划、科学组织、有序实施。

根据中国工业和信息化部网站消息，通知要求，上述地区本月20日前向工业和信息化部、生态环境部报送本省市2021至2022年采暖季钢铁行业错峰生产方案。今年12月起，每月15日前向工业和信息化部、生态环境部报送上月错峰生产工作进展。

通知还要求，重点对长流程企业实施错峰生产，环保绩效评级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施，但须确保错峰生产期间粗钢产量同比不增加；同时，各城市错峰生产实施方案要按具体高炉设备停产为基础，不得以减负荷生产方式代替，落实到具体企业、生产线、生产设施和时间段，与高炉配套的焦炉、烧结、球团、石灰窑等生产设备错峰生产比例不得低于高炉错峰生产比例。

此外，各地要大力宣传错峰生产对巩固去产能成果、节能减排、促进行业转型升级、提质增效的重大意义，提升钢铁企业行业履行社会责任意识，营造良好舆论氛围。及时掌握钢铁行业错峰生产执行情况，解决执行中出现的各类问题，防止借机炒作，保障钢铁行业平稳运行。同时要求，各地要对错峰生产工作实行台账式管理，通过电量分析、现场核查、台账核查、运输核查、在线监测、卫星遥感等手段持续跟踪辖区内钢铁企业错峰生产工作落实情况。各城市要按月向社会公示企业错峰生产落实情况，接受社会监督等。

通知指出，上述措施实施时间为今年11月15日至明年3月15日。实施范围为北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、河南省郑州、开封等地。