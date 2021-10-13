吴谢宇弑母案二审新增一名辩护律师

轰动全中国的“北大学生弑母案”被告人吴谢宇在二审前提出新增一名辩护人，北京律师徐昕将介入二审辩护。

据澎湃新闻报道，徐昕昨天（12日）向记者证实，收到吴谢宇发来的书面委托，经各方考虑后，决定接受了委托，相关委托材料寄送给二审法院后，已经接到了法院可以阅卷的通知。

对于接受委托的原因，徐昕说：“我再三考虑后，认为该案不仅涉及生死、精神病司法鉴定等问题，也有助于思考人性，反思教育和社会问题，以减少类似悲剧的发生。”

澎湃新闻从相关人员处了解到，对于一审判决，吴谢宇对事实认定部分并无异议，但觉得量刑太重，希望通过上诉留一条生路，活着赎罪。在看守所中，他写了很多自述材料。这些材料也将被当做上诉意见提交给二审法院。

福州中级人民法院8月26日对吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件案进行一审公开宣判。以被告人吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

法院经审理查明：被告人吴谢宇悲观厌世，曾产生自杀之念，其父病故后，认为母亲谢天琴生活已失去意义，于2015年上半年产生杀害谢天琴的念头，并网购作案工具。2015年7月10日17时许，吴谢宇趁谢天琴回家换鞋之际，持哑铃杠连续猛击谢天琴头面部，致谢天琴死亡，并在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。后吴谢宇向亲友隐瞒谢天琴已被其杀害的真相，虚构谢天琴陪同其出国交流学习，以需要生活费、学费、财力证明等理由骗取亲友144万元予以挥霍。为逃避侦查，吴谢宇购买了10余张身份证件，用于隐匿身份。

法院认为，吴谢宇为实施故意杀人犯罪，经过长时间预谋、策划，主观恶性极深，犯罪手段残忍。吴谢宇杀害母亲的行为严重违背家庭人伦，践踏人类社会的正常情感，社会影响极其恶劣，罪行极其严重。到案后虽如实供述犯罪事实，但不足以对其从轻处罚。遂作出上述一审判决。