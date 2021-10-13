北京环球影城酒店被曝卫生乱象

身披“顶流”光环的环球影城酒店开业不足半月，被曝出多重卫生、安全乱象，触及住宿行业标准底线。

据中国网报道，原创视频博主“滤镜粉碎机”发布的测评视频显示，9月底，滤镜粉碎机团队先后入住北京环球度假区配套酒店：环球影城大酒店和诺金度假酒店。

清洁服务测试中，环球影城大酒店功夫熊猫主题房间在经历退房、换人入住后被测出枕套、毛巾、浴巾未更换，水杯未清洗，马桶清洁不到位；诺金酒店一楼客房同样测出水杯未清洗，马桶清洁不到位。

不仅如此，两家酒店的安全问题也遭到质疑。其中，环球影城大酒店的房卡频繁消磁，但被消磁的房卡却能点亮酒店电梯的任意楼层；而站在诺金酒店外围，一楼客房内部景象则一览无余，客房隐私只能通过拉窗帘的方式进行保护。即便如此，涉事两间客房每晚定价仍高达2800元（人民币，下同，588.18新币）。

事件曝光后，“环球影城酒店枕套毛巾不换马桶不刷”相关话题迅速引发舆论热议，微博阅读次数达1.3亿。网友纷纷表示“开张就翻车”、“价格已经够恐怖了，卫生还搞这么恐怖”、“才开业几天啊就这么不重视，清洁标准就是摆设，环球影城你们真好意思一晚赚2800？”

对此，酒店方面工作人员先回复媒体：“两家酒店都是五星级豪华型酒店的标准，都会经过消毒处理，才开放给客人”，后又称“非常重视视频中所反映的情况，这与我们一贯的卫生标准并不一致，酒店已立即启动内部调查，并根据调查结果采取进一步措施”。

值得注意的是，涉事酒店并未直接承认存在曝光问题，谈及调查结果以及进一步调整措施，酒店方面更表示暂时不方便透露。

公开资料显示，环球影城大酒店、诺金度假酒店均由首旅集团及凯宾斯基酒店集团合资成立的北京凯燕国际饭店管理有限公司负责管理运营。

对此，业内人士分析称，近年来酒店客房的卫生安全问题始终存在，酒店也确实存在“潜规则”现象，即对于一些看起来很干净的客房用品就不需要进行消毒、更换。

中国网评论道，环球影城酒店作为国际知名、全网慕名的五星酒店，开业十几天就已经应付到如此水准，足以见得其在管理规范中存在严重问题。

