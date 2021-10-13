苏贞昌呛郑丽文“不要脸” 蓝营猛攻要求下台

国民党立委郑丽文昨天在立法院与台湾行政院长苏贞昌就是否争取核动力潜舰针锋相对，被苏贞昌呛“袂见笑”（台语：不要脸），引发国民党阵营猛烈反击，

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，郑丽文昨天在立法院出席对苏贞昌施政报告总质询时，质疑苏贞昌回避争取核动力潜舰，两人发生激烈口角，郑丽文嘲讽“怕到时候第一个投降的是你”，苏贞昌反呛“不会像你们那样袂见笑”，引发郑丽文不满，走上前飆骂要求道歉，议场内一度场面混乱。

国民党主席朱立伦今日（13日）表态力挺郑丽文，指苏贞昌此举不但严重伤害国会尊严，更是对全体女性同胞的污辱，除了道歉，更应下台负责，他还要求总统蔡英文表态，一起谴责这样的行政院长。

朱立伦呼吁立法院长游锡堃以及各党团一起捍卫国会尊严，不要有党派之别。

他还反问说，蔡英文身为女性，可以容许一位女性国会议员在立法院殿堂受到如此污辱吗？呼吁蔡英文为受屈辱的女性立委表达个人看法并发出正义之声。

中广董事长赵少康昨天在面簿发文说，苏贞昌在国会殿堂大声咒骂一位女性立委“不要脸”，对一位女性是多么羞辱的事，全台湾的女性，不分党派，都应对苏贞昌鸣鼓而攻之，“蔡英文身为女总统，能够放任苏贞昌这样在国会乱咬女立委吗？”

赵少康认为，郑丽文身为国会议员，提出的要求既正当又合理，苏贞昌应该表示感谢才是，怎么突然发飙暴怒？“一个行政院长控制不了自己的情绪，这已经是严重的国安问题”。

赵少康说，苏贞昌侮辱的不只是郑丽文个人，他已经侮辱了整个国民党立院党团、整个国民党，国民党能够就这样算了而放过苏贞昌吗？瘫痪立法院、包围行政院，都只是刚好而已。

国民党立院党团今天也举行记者会要求苏贞昌对郑丽文道歉，呼吁游锡堃出面协调捍卫立委的权利；若苏贞昌不道歉，本周五将对苏的言论提出告诉。

国民党立法院党团总召费鸿泰说，在台湾的民主历程中从未看过昨天的状况，他还警告苏贞昌，若不道歉，就见一次骂一次，苏贞昌骂什么，国民党立委就用同样的话还回去，就从15日院会开始。