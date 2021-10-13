华谊兄弟3年巨亏近62亿元人民币

深陷资金困境的中国影视出品商华谊兄弟，近年一直在“卖卖卖”的路上；而它的实控人王忠磊、王忠军，为了偿还债务，也在不断的变卖资产。

华谊兄弟昨天在深圳证券交易所发出的公告称，实控人之一王忠磊计划减持不超5558.5万股，即不超过公司总股本的2%。

华谊兄弟解释称，减持所得资金主要用于偿还股票质押融资，降低质押风险，更好地保障控制权稳定性。

据券商中国报道，王忠磊为华谊兄弟的实际控制人、控股股东之一，现任公司副董事长兼总经理。截至公告日，王忠磊持有公司股份1.3亿股，占公司总股本比例4.68%。王忠军、王忠磊合计共持有公司股份6.96亿股，占公司总股本的25.05%，为公司实际控制人。

如本次减持计划最大限度实施后，王忠军、王忠磊的合计持股比例将降低至23.05%，仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

为了融资，王忠军、王忠磊均高比例质押了华谊兄弟的股票，据华谊兄弟8月26日披露的数据显示，截至8月27日，王忠军的股权质押比例高达94.99%，王忠磊的股权质押比例为77.39%。

当时，华谊兄弟表示，王忠军、王忠磊未来半年内到期的质押股份累计数量为4.39亿股，占其所持股份的62.12%，占公司总股本的15.78%，对应融资余额为7.3亿元（人民币，下同）；未来一年内到期（包含前述未来半年内到期）的质押股份累计数量为5.82亿股，占其所持股份的82.37%，占公司总股本的20.93%，对应融资余额为9.81亿元。王忠军、王忠磊还款来源于自有及自筹资金，具有相应的偿付能力。

财报数据显示，近几年，华谊兄弟经营陷入困境，2018年至2020年，华谊兄弟分别亏损11.69亿元，39.78亿元、10.48亿元，三年合计亏损61.95亿元。这三年，公司的营收同比分别下降3.34%、41.18%及33.14%。

2021年上半年，华谊兄弟的归母净利为1.06亿元，尽管看起来扭亏为盈了，但是扣非后净利仍亏损2.27亿元。

截至今年二季末，华谊兄弟的短期借款仍高达15.85亿元，而货币资金仅有9.1亿元，偿债压力依旧较大。除了受到疫情的影响，华谊兄弟的债务问题，还与此前的一系列高溢价并购有关。

据不完全统计，上市以来，华谊兄弟累计耗资近49亿元收购资产。2013年，华谊兄弟花了2.52亿元收购了演员张国立实际控制的浙江东升，溢价率高达36倍。2015年10月，华谊兄弟以7.56亿的高溢价收购了仅成立了一天的东阳浩瀚影视，溢价超出一百倍；2015年11月，公司又斥资10.5亿元收购了导演冯小刚旗下东阳美拉70%股权。

高溢价收购，形成了巨额的商誉，至2015年底，华谊兄弟商誉达35.70亿元，其中，收购银汉科技、浙江常升、东阳浩瀚、东阳美拉形成的商誉分别为5.36亿元、2.45亿元、7.49亿元、10.47亿元。而标的公司业绩频频爽约，也给上市公司带来了巨额的资产减值。

而为了缓解公司债务危机，华谊兄弟不得不走上了变卖资产的道路。

据报道，2021年上半年，华谊兄弟完成对华谊腾讯娱乐有限公司13.17%股权的处置，产生投资收益1.24亿元；另外，公司还处置了腾讯音乐、猫眼娱乐等金融资产，产生收益3324万元。此外，2021年4月，公司控股子公司实景娱乐完成转让河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司10%的股权，形成投资收益5000万元。

此外，华谊兄弟的实控人王忠军也在不断变卖资产还债。去年有报道称，王忠军变卖位于香港中半山富汇豪庭2座高层，价值2.2亿港元；更早之前，王忠军出售了曾以2990万美元拍下的毕加索的油画《盘发髻女子坐像》、以5500万美元(加上佣金拍价合计为6176.5万美元)拍下的梵高油画《雏菊与罂粟花》。

对此，王忠军曾表示：“为了公司的安全性，我什么都可以卖掉，这没什么丢人的。”

