《昆明宣言》：最迟2030年使生物多样性走上恢复之路

在中国云南省昆明市举行的联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）第一阶段会议今天（13日）通过《昆明宣言》，宣言承诺最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路。

据中国央视新闻报道，《宣言》承诺加快并加强制定、更新本国生物多样性保护战略与行动计划；优化和建立有效的保护地体系；积极完善全球环境法律框架；增加为发展中国家提供实施“2020年后全球生物多样性框架”所需的资金、技术和能力建设支持；进一步加强与《联合国气候变化框架公约》等现有多边环境协定的合作与协调行动，以推动陆地、淡水和海洋生物多样性的保护和恢复。

《宣言》还承诺，确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”，以扭转当前生物多样性丧失，并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路，进而全面实现“人与自然和谐共生”的2050年愿景。

COP15前天在昆明开幕，来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织、共计5000多名代表通过线上线下结合方式参加大会。

COP15分为两个阶段：第一阶段会议于10月11日至15日以线上线下相结合的方式举行，第二阶段会议于2022年上半年以线下方式举行，将审议和决定“2020年后全球生物多样性框架”，对未来10年乃至更长时间的全球生物多样性治理做出规划。

中国国家主席习近平昨天以视频方式在COP15领导人峰会上发表讲话时，呼吁国际社会共建地球生命共同体，宣布中国将率先出资15亿元人民币（约3亿新元），成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，并呼吁各方都为基金出资。

分析人士认为，中国近几年采取不少措施加强生态环境保护与修复，近期又加大碳达峰、碳中和的宣传，一方面展示中国应对气候变化的努力，同时也是在和美国等西方国家争夺相关领域的道德高地以及话语权。