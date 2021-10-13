蔡英文挺苏贞昌：情绪性发言不是民主政治真谛

针对国民党立委郑丽文昨天与台湾行政院长苏贞昌就是否争取核动力潜舰针锋相对，并被苏贞昌呛“袂见笑”（台语：不要脸）一事，台湾总统蔡英文今天回应说，苏贞昌在备询时遭遇到情绪性的质询，要提醒的是，民主是欢迎不同想法的人来讨论激荡，但绝对不是贴标签或扭曲。

根据联合报报道， 蔡英文今天以线上方式主持民进党中常会时指出，苏贞昌领导的行政团队，在全球疫情下战战兢兢，让台湾守住了一波又一波的疫情，维持台湾稳健运作、经济持续稳定发展，这些都有目共睹。不同政党，可以基于不同的政策看法，给予更好的建议，这是民主政治、监督制衡的真谛，情绪性的发言，不但没有办法聚焦有意义的讨论，对当事人也不公平，相信这也不是台湾人民所乐见。

蔡英文表示，民主政治政党之间一定有所竞争，但为了台湾，必须以台湾人民的最大公约数为基础，大家才能在同一条船上，一起往前进。要再一次呼吁，台湾的挑战很多，在自己人里面找敌人，无助于发展；只有找出彼此的最大公约数，团结起来、寻找共识，台湾才能迎向下一个阶段的挑战。

此外，对于双十演讲引发国民党强烈批评，蔡英文表示，针对当前的内外挑战，提出了“四个坚持”的主张，希望朝野政党，能够依循2300万台湾人民的最大公约数，作为对内运行民主政治、对外团结一致的共同立场，一起来因应台湾内外的各项艰巨挑战。

她说，这几天下来，看到在野党有些不同意见。不过，这“四个坚持”并不是蔡英文个人、也绝非民进党一党的主张。她相信，这是合乎台湾人民主流民意，符合台湾当前的需要。

她还说，面对大陆的军事威胁，民进党政府未曾松懈，而即便国际社会的支持力道增加，也不曾冒进挑衅，更善尽台湾作为国际社会一员，维护区域和平稳定的责任。

蔡英文同时重申，台湾绝对不会屈服于压力，强化国防自主更是政府的当务之急。为了强化自我防卫能力，已经提出特别预算案，目前正在立法院进行审查。她呼吁在野党一同支持，展现自我防卫的决心。

