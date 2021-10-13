抚顺女童受虐案审判 母亲男友被判16年

中国辽宁省抚顺市六岁女童受虐案宣判。女童母亲被判三年，母亲男朋友获刑16年。

据澎湃新闻报道，辽宁省抚顺市新抚区法院公开开庭审理六岁女童受虐案。审理查明，女童佟某某时年六岁（2020年2月至5月时），在与母亲刘某彦、母亲男友陈某威共同生活期间，频繁遭到陈某威采用各种暴力等手段实施的伤害及虐待。

母亲刘某彦身为法定监护人，未有效阻止陈某威，不仅一再放任陈某威的行为，而且时而参与殴打、虐待女儿。

2020年5月中旬的一天，陈某威给女孩洗澡时，故意将水温反复调至最高和最低档位浇淋六岁女童，将她烫伤，直至伤口感染严重，二被告人才将女孩送往医院救治。经鉴定，佟某某身体损伤程度为一处重伤二级、五处轻伤一级、五处轻伤二级、一处轻微伤。

抚顺市新抚区法院认为，陈某威使用暴力等手段多次故意伤害被害女童身体，被害女童一处重伤、十处轻伤，且经鉴定构成多处伤残，其行为确已构成故意伤害罪。

陈某威与刘某彦系同居关系，其在与刘某彦及被害女童共同生活期间，以殴打、体罚、冻饿等方式，长期、频繁对被害女童进行摧残、折磨，情节恶劣，其行为亦构成虐待罪，应数罪并罚。判处有期徒刑16年。

法院认为，刘某彦身为被害女童的法定监护人，虽曾带被害女童躲避陈某威施暴，但终未采取有效措施阻止、防范，而是放任陈某威伤害、虐待并时而参与其中，其行为亦分别构成故意伤害罪、虐待罪，应数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。

女童母亲和母亲男友当庭均表示服从判决，不上诉。

