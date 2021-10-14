有部分澳洲煤炭滞留中国港口近一年

中国媒体报道，沿海港口仍有滞留的澳大利亚煤还没获通关。相关进口贸易商从去年11月至今付出高昂的船只使用费和码头堆场费，希望能趁着现在煤价高完成进口，抵消此前滞留海上和码头近一年的成本。

自从澳洲呼吁对冠病起源进行国际调查以来，中澳关系就日益恶化。中国是澳洲最大的贸易伙伴，作为回应，中国对澳洲的葡萄酒等大宗商品征收关税，并禁止澳洲煤炭进口。

经济观察网前天报道，去年10月中、下旬，两艘装满数十万吨澳洲动力煤的货轮，先后从澳洲港口出发，目的地是中国东部沿海某港口。途中，在中国的货主接到通知，自2020年11月6日起停止进口澳洲煤，这两艘船几天后才抵达，不得不在港口等待靠岸。

报道指出，等待的成本是昂贵的，煤一天卸不下来，该贸易商就要给船东支付一天的船只使用费；两艘船在海上飘了近半年之后，今年春天，该贸易商的煤炭被允许上岸，但因禁令尚未解除，这批煤不得不在码头的堆场内继续等待。

这种情况在北方的港口不在少数，该贸易商估算，所有港口滞留动力煤可能达到400、500万吨，焦煤则可能更多。

根据此前的统计数据，2020年前8月，中国从澳洲进口煤炭7043万吨万吨，平均每个月进口880万吨。

经济观察网指出，今年中国国庆假期过后，伴随产煤大省山西的暴雨灾害，煤炭市场再次骚动，供需矛盾带来的市场情绪继续发酵。10月11日，动力煤期货大涨8%；同一天，动力煤现货报价更是达到每吨人民币2200元（下同，461新元），刷新了历史纪录。

该贸易商认为，对中国目前供给短缺的市场来说，此时放行滞留港口的煤炭，有助于在一定程度上缓解目前过热的行情；同时，如果能尽快通关，就能够赶上较好的价格，以抵消此前滞留海上和码头近一年的昂贵成本。

经济观察网说，过去11个月来，有一些面临同样情况的贸易商已按耐不住，不得不将煤炭转向其他国家进行销售。转口的贸易商中，以国有企业居多，而民企则倾向于继续等待。转口目的地包括印度、韩国、日本、越南等。

前述贸易商介绍，目前转口卖出去差不多是每吨九十几美元，因此前海外客户知道澳煤无法通关，所以就把价格“掐死”，卖方在这种情况下颇显被动。

按照前述贸易商的说法，9月底时中国北方的煤价在每吨人民币1600元左右，转口海外卖出去的只有每吨人民币700多元，相差一倍多。

这名贸易商仍在争取通关，目前海关总署尚未下达放行政策。据报道，他认为，当初这批煤炭是合法合规进来，且船只已经到了海上才接到停止进口澳洲煤的通知，按理不应一直滞留在港口。