《长津湖》大热被“逼捐” 吴京向山西捐农用机器

受连日来强降雨天气的影响，山西多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，正值秋季作物的收获季节。中国演员吴京和谢楠支援了30台玉米收割机和20台玉米烘干机。

据观察者网报道，安泽县融媒体中心官方抖音账号10月13日透露，吴京谢楠夫妇支援安泽县的首批30台玉米单行收割机已顺利抵达，还有20台玉米烘干机正在运往安泽的路上。

此前，山西省临汾市安泽县防汛救灾指挥部10月11日消息，该县67个行政村玉米均存在不同程度发霉变质情况，急需玉米烘干设备。

当地急需的物资包括67台小型玉米烘干机，每台日烘干能力在10吨左右。安泽县农业农村局为此公布了接受援助的联系方式，求助信息11日被《人民日报》官方微博等媒体转发。

吴京谢楠夫妇支援的玉米收割机到达安泽后，安泽县融媒体中心官方抖音账号发布视频，视频中，挂有“吴京谢楠夫妇驰援山西安泽”横幅的卡车驶进安泽县。30台玉米单行收割机被卸下，整齐摆开。每辆收割机上还贴有吴京谢楠夫妇给“山西加油”的纸条。

评论区里，不少山西群众表达了对夫妇俩雪中送炭的感谢。

前不久，吴京曾因为主演的以抗美援朝战争为背景的电影《长津湖》票房屡创新高，而被部分网友扣上“做爱国生意”“吃爱国红利”的帽子，还一度被“倡议”应和剧组一起将全部票房收入捐给志愿者老兵，相关“倡议”随后被质疑有“道德绑架”之嫌。