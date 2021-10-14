澳大利亚外国投资审查委员会主席：欢迎中国

澳大利亚外国投资审批机制的负责人表示，尽管“战争和国际竞争”已成为该机构最新关注的焦点，但澳大利亚并没有对中国的投资关上大门。

据彭博社报道，澳大利亚外国投资审查委员会主席欧文（David Irvine）周四在花旗澳大利亚和新西兰投资会议上表示，中国对澳大利亚的投资下降更多地是因为中国的海外投资总额下降，而不是因为与澳大利亚的关系。

欧文说：“我想彻底揭穿真相，我们实施的是非歧视性的投资政策，无论是对于可购买的资产和投资的领域，还是对于资金来源地。”

他说，澳大利亚政府继续欢迎中国投资者的投资申请，他们会获得与其他投资者相同的考虑，特别是在国家安全利益方面。

此前，澳大利亚及其最大贸易伙伴之间采取了一系列针锋相对的关税措施，实际上已经蔓延到了收购领域。澳大利亚政府去年围绕境外对敏感资产的投资建立了一个新的筛查制度。曾任澳大利亚安全情报组织负责人的欧文于2017年获得委任，负责国库部的并购和投资审批部门。

欧文承认，过去三四年，中国对澳大利亚的投资迅速下滑，但他表示，这是全球趋势，而不是双边紧张局势的结果。他说，在澳大利亚政府去年根据外国投资审查委员会的建议批准的重大外国投资中，超过20％（总计超过250份申请）都包含了一些中国参与的元素。

欧文说：“在战争和国际竞争中使用的工具已经发生了巨大变化，现在也包含对关键基础设施的投资。”然而，同样的筛查也适用于任何投标人，包括与亲密盟友有关联的投标人。

