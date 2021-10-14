本田承诺2030年后在中国只售电动汽车

本田汽车正加倍押注于全球最大的汽车市场，承诺2030年后在中国推出的所有车型都将是电动汽车，此前，其首席执行官三部敏宏对这家日本汽车制造商设下的目标是到2040年在全球范围内摆脱内燃机汽车。

据彭博社报道，本田周三表示，五年内，将在其“e:N系列”下推出10款电动汽车，其中两款“e:NS1”和“e:NP1”，明年将分别由其在中国的合资企业东风本田和广汽本田推出上市。

根据周三的公告，广汽本田和东风本田将从2024年起建造新的专用电动汽车生产厂，本田预计最终将从中国出口其e:N系列车型。

此外，本田称，将加强与宁德时代的战略合作关系。宁德时代目前是全球最大的电动车电池生产商。这两家公司去年7月签署研发合作协议，当时本田还收购了宁德时代约1％的股份。

彭博社引述Carnorama分析师Takeshi Miyao说，在中国拥有稳固的立足之地是本田实现2040年碳中和目标的前提条件，“这是本田进军电动汽车市场的最佳方案”。他还说，尽管本田已联手美国巨头通用汽车，但中国的电动汽车市场走在更前面。

在全球范围内，本田曾表示，希望到2030年，电动汽车或燃料电池汽车在整体销量中的占比达到40％，到2035年达到80％，到2040年达到100％。

