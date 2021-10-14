瑞银警告欧洲及香港楼市泡沫风险正加速上升

疫情期间扩大居住空间的需求激增，加上有央行大规模刺激措施的支持，全球范围内出现购房热，其中欧洲和香港的房地产泡沫风险上升。

据彭博社报道，瑞银周三发布全球房地产泡沫指数，全球楼市最失衡的九座城市中欧洲占了六座，法兰克福居首。报告显示，多伦多、香港和温哥华楼市的泡沫风险也在加速上升。

过去一年来全球房价大幅上涨，因借贷成本跌至谷底，且购房者愿为扩大居住空间和拥有更好的居住环境支付更高溢价。在瑞银调查的城市中，除了四座城市以外其它房价均已上涨，但瑞银警告称，随着防疫限制放松贷款政策出现变化，多数城市的房价上涨势头可能戛然而止。

报告作者写道：“平均而言，过去一年泡沫风险上升了，该指数跟踪的许多城市价格回调的潜在严重程度也在上升，住房负担能力恶化、不可持续的抵押贷款及房价房租加剧分化，历来都是楼市危机的前兆。”

与2008年全球金融危机时期不同的是，美国城市未进入危险区域。莫斯科与斯德哥尔摩的风险上升幅度最大，东京和悉尼风险也有所上升。

在所有分析的城市中，2020年中至2021年中经通胀调整后的房价上涨速度加快至6%，为七年来最大涨幅。随着家庭借入越来越多负债以跟上房价的上涨，抵押贷款余额及债务收入比也在加速上升，加拿大、香港和澳大利亚尤其严重。

