塔吉克斯坦内务部从中国获5500万元人民币建基地

塔吉克斯坦内务部新闻处向俄罗斯卫星通讯社透露，塔吉克斯坦内务部打击有组织犯罪局从中国获得了5500万元人民币（约1152万新元），用于建设快速反应特勤分队基地。

据俄罗斯卫星通讯社报道，在该赠款项目框架内，拟议建设12座建筑物——办公室、宿舍、食堂、保安等配套场所、储水槽、两座观察塔。设施总面积3550平方米。

据报道，中国负责勘察设计，提供实施项目所需的技术、设备和材料，以及工程技术人员的指导。此外，中国还将为建筑物提供必要的生活用和办公用家具和电脑。

阿富汗政权早前变天后，中国和塔吉克斯坦曾在杜尚别举行为期两天的“反恐协作—2021”联合反恐演习。

据中国公安部网站8月17日发布的消息，中国国务委员、公安部部长赵克志表示，中国和塔吉克斯坦是友好邻邦和全面战略伙伴，是高度互信和相互倚重的“铁杆”朋友。多年来，两国执法安全部门在反恐等领域开展了富有成效的合作，为维护两国边境安全和地区形势稳定作出了重要贡献。

他指出，当前国际局势风云变化，地区反恐形势不容乐观。中国公安部和塔吉克斯坦内务部举行联合反恐演习，将提升中塔双方反恐力量协同作战战备水平，演练反恐实战技能，展示中塔双方反恐决心，有效应对两国面临的恐怖威胁。