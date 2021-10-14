贝莱德CEO敦促中国企业加强信披露

贝莱德首席执行官芬克（Larry Fink）表示，随着全球投资者把更多资金投入于中国市场，贝莱德希望中国能够进一步开放金融系统。

据彭博社报道，现年68岁的芬克周三在接受采访时说：“如果我们要购买这些公司股票，我们希望他们加强信息披露，企业的每个层级需要变得更加透明，对于中国应该如何前进，应该如何开放资本市场，我们的态度一直很坚定。”

芬克的讲话凸显出华尔街CEO们面对中国市场时所采取的平衡行动。中国的金融开放固然吸引了许多公司，但中美的政治紧张局势也给企业带来了更大压力，民主党和共和党都表现出对两国关系拉近的反感，迫使公司也需要表现出不屈从于北京的姿态。

贝莱德今年获批在中国独资经营共同基金业务。

贝莱德管理的资产规模在第三季度略有下降，至9.46万亿美元（12.76万亿新元），但长期基金净流入980亿美。该公司在报告中称，整体净资金流入为753亿美元。

第三季度的长期可持续项目资金流入为320亿美元，创下纪录最高水平。今年迄今资金流入达790亿美元，高于2020年全年的640亿美元和2019年的330亿美元。

恒达理财（Edward Jones）的分析师桑德斯（Kyle Sanders）在报告中说：“可持续投资（也称为ESG投资）已成为贝莱德重要增长来源，贝莱德近年来对ESG的坚定承诺使该公司有了充分利用这一高增长机会的明显优势。”

芬克周三还说，他认为数字货币可能会越来越常见，并将惠及消费者。但他似乎不太确定投资加密货币会带来同样的好处。

他说：“人们希望投资于不同资产，这是我乐见的一个事实，至于从长远看这是否能取得高回报，让我们拭目以待吧。”