中国官媒：网红补税释放两个信号

中国河南省郑州市税务单位追征一名“网红”662万元（人民币，下同，约138.9万新元）税金，财税专家分析指，今年底之前将有一波明星网红补税潮。

《郑州晚报》本月11日报道，郑州金水区税务局运用大数据实现信息系统自动提取数据，加大文娱领域从业人员税收征管力度，追征一名网红的662.44万元税款收入国库。

这名纳税人目前已分15笔结清了税款，共补交税款634.66万元，滞纳金27.78万元，合计662.44万元。

中国国务院旗下的《经济日报》今天（14日）发表题为《网红补税释放出什么信号》的评论文章指出，这一消息释放了两个信号。

文章说，第一个信号是，新技术会更多应用在税收征管中，实现应缴尽缴。

文章指出，此次网红欠税是当地税务部门通过大数据技术挖掘发现的，而直播行业中复杂的业务形态、盈利模式、劳务关系等，给税收征管带来考验。

文章提到，有些网红为了避税，选择在税收优惠地成立个人独资企业，享受核定征收，或是利用自然人代开政策，享受优惠税率，提高税后收入；也有网红并不是避税，只是因为纳税意识不强而欠缴税款。

文章指出，随着大数据等新技术的应用，现代征税体系、征税能力建设不断完善，以往容易被隐匿的各种收入和偷税漏税行为，也将被置于新监管手段之下。

第二个信号是某些领域行业还存在税收征管盲区，需加大征管力度。

文章指出，税务部门加大对文娱领域从业人员尤其是高收入人员的税收征管力度，主要是因为明星、网红等收入渠道相对多元，相比工薪阶层更难受到监管，加大对明星、网红的税收征管力度，是国家加大对高收入群体税收监管力度的一个缩影，有助于税负公平，有利于调节收入分配，促进社会公平。

文章最后提醒包括网红在内的高收入群体管好自家账本，提高纳税意识，莫要因触犯税法而受到惩罚。

中国国家税务总局办公厅9月18日曾发布通知，要求进一步加强文娱领域从业人员税收管理，定期开展税收风险分析，结合2020年度个人所得税计算清缴办理情况，对存在涉税风险的明星艺人、网络主播进行一对一风险提示和督促整改。

另据第一财经报道，此后各地税务机关开展了一轮针对网红明星查税行动，多位财税专家分析，在今年底前将有一波明星网红补税潮。

中国国家税务总局9月28日公布了一批增值税发票虚开骗税和隐瞒高收入未如实申报纳税典型案例，其中特别提到，近期税务部门在抽查中通过税收大数据分析发现，有两名主要从事电商和直播带货的网络主播涉嫌通过隐匿个人收入、改变收入性质等方式偷逃税款。

两名主播均涉嫌违规将个人收入转变为企业经营收入，进行虚假申报少缴个人所得税，涉税金额较大。