中共中央15个巡视组进驻25家金融单位

中共中央已有15个巡视组进驻25家金融单位。各中央巡视组组长强调，巡视组将深入查找被巡视党组织履行党的领导责任存在的政治偏差、影响制约金融业高质量发展的主要矛盾和突出问题。

据新华社昨天（13日）报道，这些中央巡视组将在被巡视单位工作两个月左右，期间设立专门值班电话和邮政信箱，主要受理反映被巡视党组织领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映。

各中央巡视组组长也强调，他们将督促被巡视党组织坚决守住不发生系统性金融风险底线，走中国特色金融业高质量发展之路。

中央纪委国家监委网站上个月26日公布，中央巡视将对中国银保监会等25家金融单位党组织开展常规巡视。

其他金融单位为中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国光大集团股份公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国出口信用保险公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司。

美国《华尔街日报》早前披露，中国通过此次中央巡视，审查当地金融机构与民营企业之间的关系。