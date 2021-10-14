恒大危机令中国企业债风险溢价创纪录高位

中国恒大和其他主要地产商的危机不断发酵，导致实力较弱的中国企业债券市场的风险溢价周三触及纪录高位，并引发新一轮信用评级下调。

在逾280个城市拥有1300个房地产项目的恒大负债超过3000亿美元。路透社早前引述两位消息人士说，纽约时间周一的付息日已过，中国恒大部分境外债券持有人尚未收到利息支付。该公司上个月已经两次未能按时兑付美元债券票息。其他企业也就可能违约发出警告。

评级机构标普全球最新下调了两家规模较大的房地产企业，绿地控股和易居的评级，并警告称可能会进一步下调。

据路透社报道，根据某些数据计算，规模达5万亿美元的房地产行业约占中国经济体量的四分之一。中国投资级企业的债券利差，或风险溢价，跃升至逾两个月最阔，这是全球投资者担忧正与日俱增的最明显迹象。投资级企业的财务状通常最为稳健。

由恒大等企业债券构成的高收益中国债券指数的利差飙升至2337个基点，创下纪录新高。这推动收益率攀升至令人瞠目的24%，收益率反应了企业的借贷成本。

标普评级信贷分析师陈锦荣在一份报告中称，“我们认为楼市无序回调可能导致房价大幅下跌，打击房主个人财富的风险。”

“这样的事件还可能导致理财产品投资者，以及支持开发商的承包商和服务企业遭受大规模损失。”

交易所数据显示，包括世茂股份、奥园集团和碧桂园在内的开发商发行的债券跌幅介乎1.6%至7.4%。佳兆业的部分美元债大跌至面值的35%，将收益率推至近60%，该企业2015年曾违约，是第一家出现违约的中国房地产企业。

佳兆业明年有32亿美元的国际债券需要兑付，仅次于恒大，后者需要兑付35亿美元。